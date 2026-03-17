        Edirne'den kısa kısa

        Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ramazan ayında artan tüketim hareketliliği nedeniyle gıda denetimlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ramazan ayında artan tüketim hareketliliği nedeniyle gıda denetimlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Denetimlerde hijyen koşulları, üretim standartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri ve gıda güvenliği kriterlerinin titizlikle incelendiği aktarıldı.

        Toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretim noktaları, pastaneler, kasaplar ve marketlerde gerçekleştirilen kontrollerin kesintisiz sürdüğü kaydedildi.

        -Enez’de yetiştiricilere bilgilendirme eğitimi verildi

        Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çataltepe Mahallesi’nde yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele amacıyla üreticilerle bir araya gelindiği belirtildi.

        Eğitimde, veteriner biyolojik ürünleri ve aşıların salgın hastalıkların önlenmesindeki önemi, hastalıkların yayılmasını önlemek için alınması gereken biyogüvenlik tedbirleri, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve verim kayıplarının önlenmesi konularında bilgi verildi.

        Ayrıca döl veriminin artırılması ve buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgilendirme yapıldığı, programda yetiştiricilerin sorunlarının da ele alınarak görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

        -Uzunköprü’de Kadir Gecesi’nde vatandaşlara ikramda bulunuldu

        Uzunköprü Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Muradiye Camii’nde ibadet için bir araya gelen vatandaşlara Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinde ikramda bulunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, Kadir Gecesi’nin rahmet, bereket ve huzurunun tüm vatandaşların üzerine olması temennisinde bulunuldu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Silahı kavgada seken kurşun genç kızı hayattan kopardı

