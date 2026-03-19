Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Valisi Sezer bayram tedbirlerini açıkladı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi kimliği nedeniyle turizm ve sınır kapılarıyla geçiş trafiği yoğunluğu bulunan kentte Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirleri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer bayram tedbirlerini açıkladı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi kimliği nedeniyle turizm ve sınır kapılarıyla geçiş trafiği yoğunluğu bulunan kentte Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirleri açıkladı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

        Edirne'de, eski başkent olma özelliği ve sınır şehri konumu nedeniyle özellikle bayram dönemlerinde yolcu ve araç trafiğinin arttığını belirten Sezer, bu doğrultuda ilave tedbirlerin devreye alındığını söyledi.

        Kolluk ve gümrük personelinin bayram boyunca 24 saat esasına göre görev yapacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "Bayramda 136 asayiş ekibimiz 1024 personelle hizmet verecek. Yine trafikte de 74 ekip ve 212 personel görev yapacak. Toplamda kolluk olarak 210 ekip ve 1236 personel ilimizin her yerinde merkezde ağırlıklı olmak üzere ilçelerimiz dahil görev yaparak insanlarımıza hizmet edecek. Ağız tadıyla bayramı geçirmeleri için burada gerekli tedbirleri alacaklar.

        Teknolojiden de faydalanacağız. Özellikle 1295 kent güvenlik görüntüleme sistemimiz var. Burada da yine çalışmalarımızı anlık olarak takip ederek anlık müdahalelerle çalışmalara devam edeceğiz. Yine 104 plaka tanıma sistemi ile de ilimizdeki trafik yönlendirmelerini vatandaşlarımızın trafiğin yoğun olduğu yerlerde müdahaleleri yaparak yine çalışmalara devam edeceğiz. Bu sene de 9 insansız hava aracımız, yine trafik ve diğer asayiş hizmetlerinde bizim kolluk birimlerimize yardımcı olacak."

        - Gümrüklerde de tedbir alındı

        Sınır kapılarında da yoğunluk beklendiğini ifade eden Sezer, "43 yolcu peronumuzda ve 37 tır peronunda 580 personel 24 saat esasına göre yine çalışmalarına devam edecek." dedi.

        Göç İdaresi personelinin düzensiz göçle mücadele kapsamında görev başında olacağını belirten Sezer, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bayram süresince ilave tedbirlerle sahada olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
