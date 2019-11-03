Edirnesporlu futbolculardan lösemiye maskeli farkındalık

-EDİRNE'nin Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden takım Edirnespor futbolcuları ve taraftarları, 2 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Vizespor'la karşılaştıkları maç öncesinde 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek amaçlı maske takarak sahaya çıkarken, taraftarlar da taktıkları maskelerle kampanyaya tribünden destek verdi.

Edirnespor, BAL 11'inci grupta kendi evinde ağırladığı Vizespor maçı öncesi örnek bir davranışa imza attı. 2 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında başlatılan 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek olmak isteyen futbolcular maça maske takarak çıktı. Futbolculara, takımın Sınırbeyi Taraftar grubu da tribünde taktığı maskelerle destek verdi. Edirnespor Kulüp Başkanı Savaş Üner, amaçlarının farkındalık yaratarak çocuklara moral olmak olduğunu söyledi. Lösemili Çocuklar Haftası'nın çok önemli bir hafta olduğunu söyleyen Üner, "Bugün taraftar ve futbolcularımızla birlikte böyle bir organizasyonla farkındalık yaratmak istedik. Bu hastalık herkesin başına gelebilir. Bu hastalığa yakalanan çocuklarımızın da en çok ihtiyaç duyduğu şey moral ve motivasyon. Biz de bu amaçla hem farkındalık yaratıp hem onlara moral olmak istedik" dedi.

LÖSEV'in faaliyetlerini yakından takip ederek desteklerini söyleyen Sınırbeyi Taraftar Grubu Başkanı Kıvanç Arda ise, "Özellikle lösemili çocuklarımızın tedavisinde en gerekli olan şey moral ve motivasyondur. Hayat içerisinde bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli bir şey olamaz. Bu nedenle biz de bugün bu farkındalığa destek olmak için maskelerimizi takıyoruz" diye konuştu.



EDİRNE 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:13

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