Yunanistan tampon bölgeye jiletli telle barikat kurdu

– Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu.
Edirne’de, PazarkuleKastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede mülteci grubunun bekleyişi sürüyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.