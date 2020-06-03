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Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı Botlarla ‘Nonstop’ Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden ‘umut’ yolculuğu

İHA

Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları 'umut' yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor. Deniz hattında Ege'yi, kara hattında da Edirne'yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan'a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Korona virüs pandemisi sonrası ilk geçişler, küçük gruplar halinde yeniden başladı.

Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı Botlarla ‘Nonstop’ Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden ‘umut’ yolculuğu

Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları ‘umut’ yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor. Deniz hattında Ege’yi, kara hattında da Edirne’yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan’a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Korona virüs pandemisi sonrası ilk geçişler, küçük gruplar halinde yeniden başladı.
Edirne’de, geçtiğimiz Mart ayında yaşanan göç dalgasında, binlerce mülteci Edirne’ye akın etmiş ve yaklaşık 130 bin mülteci Yunanistan’a geçiş yapmıştı. Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasının ardından Yunanistan hükümeti adeta panik halinde, sınır hattına önce polis, sonra asker yığmış dahası taş duvarlar, jiletli teller çekmiş ve mevcut olan sınırlarını da telaşla güçlendirmeye çalışmıştı.

3 mülteci açılan ateş sonrası öldü, yüzlercesi yaralı
Söz konusu tarihlerde, Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’ndan başlayan 12 kilometrelik kara sınırı ve devamında, Meriç Nehri ile birlikte devam eden yaklaşık 100 kilometre doğal sınır hattında, yüzbinlerce mülteci Yunanistan’a geçmek istemiş ancak komşu ülkenin güvenlik güçlerinin vahşi ve orantısız müdahaleleri ile karşılaşmıştı. Bu müdahaleler sonucu yüzlerde kadın, erkek, genç, yaşlı ve hatta bebek ağır yaralanmış, 3 mülteci de hayatını kaybetmişti.

Korona virüs sonrası ilk geçişler yeniden başladı
Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları ‘umut’ yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor. Deniz hattında Ege’yi, kara hattında da Edirne’yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan’a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid 19 pandemisi ile birlikte kısmen duran göç dalgası, aylar sonra yeniden görüntülenmeye başlandı. 45 kişilik gruplar halinde, Meriç Nehri üzerinden balıkçı teknelerine binen mülteciler, Avrupa hayaliyle Yunanistan’a geçiş yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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