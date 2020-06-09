Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

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<br>EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, açık işletme olan maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.<br>Uzunköprü'nün Harmanlı köyünde bulunan açık işletme olan maden ocağında bu akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 2 işçi, göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Ocak çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve işçilerin çalışmasıyla toprak altında kalan işçiler kısa sürede kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirtilen işçiler, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü EDİRNE, (DHA)<br>2020-06-09 19:44:22<br>

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