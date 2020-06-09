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Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

DHA

EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, açık işletme olan maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı. Uzunköprü'nün Harmanlı köyünde bulunan açık işletme olan maden ocağında bu akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 2 işçi, göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Ocak çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve işçilerin çalışmasıyla toprak altında kalan işçiler kısa sürede kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirtilen işçiler, Uzunköprü Devlet...

Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

<br>EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, açık işletme olan maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.<br>Uzunköprü'nün Harmanlı köyünde bulunan açık işletme olan maden ocağında bu akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 2 işçi, göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Ocak çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve işçilerin çalışmasıyla toprak altında kalan işçiler kısa sürede kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirtilen işçiler, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü EDİRNE, (DHA)<br>2020-06-09 19:44:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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