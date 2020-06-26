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Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan üniteleri kuruldu Salgına karşı sınır kapılarında hijyen tedbirleri üst düzeye çıkarıldı

İHA

Edirne Valiliği Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadele kapsamında her türlü önlemi almaya devam ediyor. Bu kapsamda, tedbirlerin arttırıldığı sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu.

Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan üniteleri kuruldu Salgına karşı sınır kapılarında hijyen tedbirleri üst düzeye çıkarıldı

Edirne Valiliği Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadele kapsamında her türlü önlemi almaya devam ediyor. Bu kapsamda, tedbirlerin arttırıldığı sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu.

Sınır kapılarından yurda giriş yapan tüm araçlar, dezenfekte edilirken yolcuların ateşleri ölçülerek maske ve dezenfektandan oluşan "hijyen kiti" veriliyor. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'nda Avrupa’dan Türkiye’ye giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor. Tedbirler kapsamında, yurda giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçülüyor, dezenfektan ve maskeden oluşan "hijyen kiti" hediye ediliyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, salgına karşı tedbir almaya devam ettiklerini belirterek, "Sınır kapılarından giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor. Araçlarda bulunan yolcu sayısına bakılarak maske ve dezenfektan, ayrıca salgına karşı alınacak tedbirleri belirten bilgilendirici broşür takdim ediyoruz. Sınır kapılarımızdan giriş yapan tüm araçlar otomatik olarak dezenfekte ediliyor" dedi.

Tatillerini geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden anavatana gelen gurbetçi vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan son derece memnun kaldıklarını söyledi. "O kadar kapı geçtik, işte Türkiye'nin farkı" diyen gurbetçiler, alınan tedbirlerin yerinde ve uygun olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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