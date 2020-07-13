Villahch-Edirne treni Kapıkule’de Arabalı trenle anavatana gelen ilk gurbetçi kafilesi yurda giriş yaptı

Avusturya’nın Villach kentinden Covid 19 pandemisi sonrası yola çıkan ilk tren ile gurbetçiler Kapıkule’den giriş yaptı. Anavatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen gurbetçiler, arabalı trenle yolculuğun çok rahat olduğunu kaydetti.

Optima Tours Şirketi tarafından Özel Oto Kuşet trenlerinin, Avrupa Birliğinin 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren sınırların açılması yönündeki kararına istinaden (Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırp Cumhuriyeti, Sırbistan ve Bulgaristan demiryolu idarelerinin onayı ile) 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren seferlere başlaması talep edildi.

11 Temmuz günü saat 21.58’de Villach’tan hareket eden otokuşet treni bugün saat 12.30 itibariyle Kapıkule Gar’dan giriş yaptı. Tren, 7 kuşetli vagon, 10 otokuşetten (araç vagonu) oluşurken, trende 137 yolcu ve 75 araç yer aldı.

Covid19 salgınıyla ilgili sağlık kontrolleri ile pasaport ve gümrük incelemeleri tamamlanan gurbetçiler, anavatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Avusturya’dan geldiğini söyleyen Yaşar Cömert, “Uşak’a gideceğiz. Biz emekliyiz iznimiz süresiz, 3 veya 4 ay kalacağız. Tren bizim gibi yaşlılar için daha rahat” dedi. Korona virüs nedeniyle çok tedirgin olduklarını belirten Cömert, “Tedirgin olduk ama vatanımızı özledik de, özlüyoruz, toprağımızı öpüyoruz gelince” ifadelerini kullandı.

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