Edirne jandarmasından yol denetimleri sürüyor

Edirne il Jandarma komutanlığı sorumluluk alanında 01 Ocak tarihinden itibaren Jandarma Trafik Timlerince il genelinde 98 bin 118 sürücü, yaya ve öğrenciye trafik kuralları ile ilgili seminer ve yol kenarı bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir.

Yapılan trafik uygulamalarında ise 138 sürücünün alkollü olarak araç kullanmaktan sürücü belgelerine geçici süre ile el konuldu. 154 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 309 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği açıklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanı içerisinde seminer ve bilgilendirme faaliyetine devam edilmekte olup kazaların en aza indirilmesi hedeflendiği bildirildi.

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