Edirne'de kısıtlama başladı, esnaf iş yerlerini kapattı

Türkiye genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Kısıtlamanın başladığı Edirne'de esnaf, saat 20.00'de iş yerlerini kapattı.

'KISITLAMALAR OLUMLU'

Edirne'de tava ciğeri işletmecisi Bahri Dinar, salgın nedeniyle kısıtlamaları yerinde bulduklarını belirterek, "Bu akşam saat 20.00'de kısıtlama başladı ve biz de iş yerini kapatmaya başladık. Allah büyük, dükkanlarımızda kısıtlamaya geçiyoruz ama tüm beklentimiz de bu 3 altın kuralara uyulması. İş yeri sahipleri olarak büyük bir kısmımız buna uyuyoruz ama demek ki uymayanlar da var, bu yüzden böyle kısıtlama getirildi. Bizim bütün umudumuz herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve bu salgının bitmesi" dedi.

Kısıtlamalar nedeniyle iş yerini kapatan lokanta işletmecisi Levent Kapu ise "Kısıtlama başladı ve bizde paket servisi olmadığı için iş yerini kapattık. İnşallah bir an önce bu salgın biter ve biz de iş yerimizi tekrar açarız" diye konuştu.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde berber dükkanı bulunan Berkan Çakıcı da tedbirleri yerinde bulduklarını söyledi. Çakıcı, "Tedbirleri çok iyi buluyoruz. Yerinde alınan kararlar gereği biz de bu akşam iş yerimizi kapatıyoruz. Biz, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Bu salgının alınan önlemlerle birlikte bir an önce bitmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU

