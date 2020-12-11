Başkan Gürkan'ın tutuksuz yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma”, “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından müştekişüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davada, 21 aydır tutuklu bulunan O.K., Ş.G. ve S.A. isimli 3 sanığın bugün görülen davada tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Edirne'de ikamet eden ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak” suçundan tutuklanan Şükrü Benli isimli şahıs, tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan’a gitti. Bulgaristan’dan alıkoyulduğunu iddia eden ve daha sonra kurtulduğunu anlatan Benli, 1 yıl önce azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.



75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanıyor

Soruşturma kapsamında şüpheli O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, şüpheli S.Y.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müştekişüpheli olan Başkan Gürkan hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma”, “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Başkan Gürkan davaya katılmadı

Edirne’de bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 5'inci duruşması görüldü. Mahkemeye müştekişüpheli Recep Gürkan katılmazken, tutuklu sanıklardan O.K., Ş.G. ve S.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada yer aldı.



Tutuklu sanıklar, tutuksuz yargılanacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında izleyici alınmayan duruşmada sanıkların avukatları, müvekkillerinin tutukluluk süreleri de göz önüne alınarak tahliyesini istedi. Tutukluluk hallerini değerlendiren mahkeme heyeti, 3 sanığın da 21 aylık tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak, sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, davayı 24 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

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