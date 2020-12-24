Keşan'da, depodan 10 teneke zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir yufka imalathanesi deposundan 10'ar kiloluk 10 teneke zeytin çaldıkları iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, tutuklandı.
Olay, geçen pazartesi günü, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan C.D.´ye ait yufka imalathanesi deposundan 10´ar kiloluk 10 teneke zeytin çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, olayı daha önce de hırsızlıktan sabıkaları bulunan A.Y. (24), A.C.Ü. (15) ve İ.O.´nun (14) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., A.C.Ü. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-12-24 22:49:47
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