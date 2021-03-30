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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş makinesi operatörü, yıkım gerçekleştirdiği binanın altında kaldı

DHA

İş makinesi operatörü, yıkım gerçekleştirdiği binanın altında kaldı


Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökmede iş makinesi operatörü Murat Kızıldağ (48), enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından yaralı çıkarılan Kızıldağ, hastanede tedavi altına alındı.
Edirne'de Yenisuiş Sitesi sakinleri, binaya depreme dayanıklılık testi yaptırdı. Edirne Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, binanın kirişlerinde ciddi problemler tespit edilerek, yıkım kararı verildi. Kasım ayında boşaltılan binada bugün iş makinesi kullanılarak yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışma sırasında binanın bir kısmı çökerek, Murat Kızıldağ'ın kullandığı iş makinesinin üzerine devrildi. Molozlar altındaki iş makinesinin sürücü koltuğunda sıkışarak yaralanan Kızıldağ, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan Kızıldağ, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
'BİLİNCİ AÇIK'
Olay üzerine bölgeye gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, operatörün bilincinin açık olduğunu belirterek, "Bugün yıkım devam ederken binanın büyük çoğunluğu yıkılmışken, maalesef olayın da teknik boyutunu bilemiyoruz. Bir teknik hata mı var, ya da uygulamada bir hata mı var. Operatörün üstüne binanın bir kısmı çöküyor ve kendisi yaralı. Şu an için bilinci açık, hastanede tedavi altında. İtfaiye ekiplerimiz kaza kırım ekiplerimiz operatörü kurtardılar, şu anda tedavisi devam ediyor" dedi.
'KAZA GELİYORUM DEDİ'
Aynı sitede oturan Recep Eser, "Sadece bir kısım vardı yıkılacak. Kepçe oraya vurunca darbeyi, kepçenin üzerine düştü yapı. Komple 3 kat birden düştü. Sabahtan bu konuda ben uyarmıştım. Bu şekilde yıkım olmaz dedim. Bu kepçeyle bu yıkımın olmayacağını söyledim. Kaza geliyorum dedi resmen" dedi.
Yıkılan apartmanda daha önce oturan Nevzat Gülnaz, "Çok riskli bir binaydı. Biz olayı görmedik, duyum aldıktan sonra geldim. Bu şekilde yıkıldığını gördükten sonra burasını terk ettiğimize bin kat daha şükrettim. Bina gerçekten çürükmüş. Yüzde 85 oranında kusurlu raporu verilmişti. Buradaki binaların hiçbiri dayanıklı değil. Yıkım gerçekleşirken vahim bir olay yaşandı. Kardeşimize tekrar geçmiş olsun diyoruz. İnşallah fazla bir şey yoktur, üzüntülüyüz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-03-30 18:31:30

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