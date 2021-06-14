Kemal Şahin: "Tekstil siparişlerinde Avrupa’dan Türkiye’ye talep artıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemal Şahin: "Tekstil siparişlerinde Avrupa’dan Türkiye’ye talep artıyor"

İHA

Kemal Şahin: "Tekstil siparişlerinde Avrupa’dan Türkiye’ye talep artıyor"

Şahinler Holding’in Türkiye’nin yanı sıra; Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Mısır’da bulunan şirketlerinde ürettiği ve tedarik ettiği ürünleri dünyanın 170 farklı ülkesine gönderdiklerini belirten Kemal Şahin, "Avrupa’dan gelen tekstil siparişlerinde Türkiye'ye talep artıyor" dedi.
Tekstil sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ihracat rakamlarında artışların olduğunu belirtti. Kemal Şahin, “Bu sene ihracatımız geçen seneye göre daha fazla arttı. Çünkü fabrikalarımız, geçen sene kapalı olması sebebiyle 2 ay üretim yapamadı. Dokuma üreten işletmemiz ilk aylarda biraz yavaş ilerlese de şimdi tam kapasitesine ulaştı. Mayıs ayında geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde ihracat yaptık. Geçen seneye göre Türkiye’nin ihracatı yüzde 60 civarında artarken bizim genel ihracatımız yüzde 100’ün üzerinde artmış oldu. Bu önemli bir başarı. Önümüzdeki aylarda biz hem Türkiye’nin hem kendi ihracatımızın daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü siparişler daha fazla. Ayrıca dokuma üreten, takım elbise yapan firmalarımız da tam kapasitede çalışmaya başladı" dedi.
Yurtdışı firmalarının da aynı şekilde olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Şahin, "Yurtdışındaki firmalarımızın da performansı çok yüksekti. Almanya ve Fransa şirketlerimiz hem geçen sene hem de bu sene artı yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Özellikle Avrupa’da, Fransa ve Almanya’da online satış yapanlara üretim yaptık. Yine Bulgaristan ve Mısır’da da son aylarda artış var. Yani hemen hemen ihracat yaptığımız, ürettiğimiz tekstil ürünleri evvelki seneki normal noktasına yavaş yavaş geliyor ve bundan sonra artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
"Spor giyim tercihi arttı"
Pandemi döneminde insanların daha çok evde vakit geçirmesinden dolayı spor kıyafetleri tercih ettiğini de söyleyen Şahin, "Pandemi döneminde tüketicilerin talepleri örgü ve spor ürünlere doğru kaydı. İnsanlar evden çalıştığı için daha spor giyinmeye başladılar. Bizde de spor ürünlerine talep çok arttı. Bu tarz üretim yapan firmalarımızın satış rakamları geçen senenin çok üstünde" ifadelerinin kullandı.
"Türkiye tercih ediliyor"
Yaşanan gelişmeler neticesinde müşterilerin daha çok Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen Şahin, "Yine tedarik zincirleri dünya çapında tam çalışmadığı için kısa vadeli siparişler de Türkiye’ye doğru kaydı. Özellikle Amerika ile Çin’in arasındaki gerginlik sebebiyle Türkiye’ye daha çok talep gelmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla biz de eşofman, sweatshirt, tshirt, hoodies gibi sportif ürünlerle yeni müşteriler kazandık. Müşterilerimiz ürünlerini karbon izi oluşturmamak için yakın tedarikçilerden almayı tercih ediyor. Dolayısıyla müşteri artık Avrupa’ya yakın olduğu, yüksek kapasitede ve hızlı üretim yapabilme kabiliyetine sahip olduğu için Türkiye’yi seçecek" dedi.
"Kapasiteleri arttırıyoruz"
Türkiye'nin tekstil anlamında alacak olduğu siparişlerin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını aktaran Şahin sözlerini şu şekilde sonlandırdı; "Önümüzdeki yıllarda da büyük ihtimal Türkiye’nin siparişleri daha fazla artmaya devam edecek. Bu sebeple talep gören ürünleri yapacak işletmelerimizde kapasiteleri artırıyoruz. Örgü kumaşlara artan talep sebebiyle boya ve örgü ünitelerimizi bu yılın başında tekrar açtık. Dolayısıyla oralarda daha köklü büyümeye devam edeceğiz. Bazı ünitelerde işçi almaya başladık. Mısır’da da ilave yatırımlar yapmaya karar verdik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkolün etkisiyle başkasına ait keçiyi evine götürdü, sabah muhtara teslim etti
YEREL HABERLER Alkolün etkisiyle başkasına ait keçiyi evine götürdü, ...
Keşan´a yapılacak biyokütle enerji santrali imar planı itirazına ret
YEREL HABERLER Keşan´a yapılacak biyokütle enerji santrali imar ...
Selimiye Camisi üzerinde martıların görsel şöleni Martıların görsel şöleni drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Selimiye Camisi üzerinde martıların görsel ...
Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
YEREL HABERLER Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
İstanbullulardan Edirne'deki lavanta etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER İstanbullulardan Edirne'deki lavanta etkinliğine ...
Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de caddede yaşatılacak
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de caddede ...
Edirne´de beklenen sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne´de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne’de vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
YEREL HABERLER Edirne’de vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne'de lavanta tarlasında yoga
YEREL HABERLER Edirne'de lavanta tarlasında yoga