Vali Canalp, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan üç öğrenciyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, LGS'de Türkiye genelinde yüzde 1’lik başarı diliminde yer alan öğrencileri kabul ederek ödüllendirdi. 20202021 eğitimöğretim yılında Liselere Geçiş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerden Alper Atlı ve Oktunç Sağlam ile Berke Yay’a ödülleri Edirne Valiliği’nde düzenlenen törenle verildi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Canalp, öğrencilerin gelecek hedefleri ve fikirleri hakkında bilgi alıp, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Vali Canalp ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada üç kardeşimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize hediye vermek için bir araya geldik. Ama hediye verirken sadece tam puan alarak kendi başarılarını kanıtlayan bu arkadaşlarımızı değil, salgın sürecinde sınavlara hazırlanan ve gerek kendi imkânlarıyla gerekse öğretmenlerinin desteği ile başarı sağlayan tüm öğrencilerimizi ve tüm öğretmenlerimizi kutlamak istiyorum. Aynı şekilde de üç kardeşimizin çabasına destek olan öğretmenlere verdiğimiz ödülü de sembolik olarak tüm öğrencilerimize destek olan diğer öğretmenlerimiz için de vermiş olmak istiyorum” dedi.



“Sürekliliği olacak şekilde ve tekrarlı çalışmalar yapın”

Unutmayı ortadan kaldırabilmek için belli aralıklarla tekrar etmenin büyük önem taşıdığına değinen Vali Canalp, sınavlara girmeden önce yapılan tekrarların faydalı olacağını belirtti. Öğrencilere sürekliliği olacak şekilde çalışma ve tekrar yapmaları tavsiyesinde bulunan Vali Canalp, “Yüksek hedefleriniz olsun. O yüksek hedeflere ulaşabilmek için de çalışmaya devam etsinler. Burada bulunan öğretmenlerimize de salgın sürecinde öğrencilerinin başarıları için gösterdikleri çabadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenli çalışmanın başarıya ulaşmada önemli olduğunu söyleyen Oktunç Sağlam, “Bunun yanı sıra yılmamak da önemlidir. Kendini geliştirmek için yapamadığınız soruların üzerinde çalışmalar yaparak da başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Her deneme sınavından bir gün önce tekrarlar yapıyorum” dedi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, LGS’de tüm soruları doğru çözen ve 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, okul müdürleri ve öğretmenler de öğrencilere eşlik etti. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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