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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor

İHA

Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen yüzlerce gurbetçi, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu.
Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu oluştu. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen yüzlerce gurbetçinin kapı geçişleri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının yaşandığı kapıda gurbetçiler çeşitli işlemlerin ardından yurda giriş yapıyor. Uzun ve yorucu sürecin ardından Türkiye topraklarına ayak basan gurbetçiler, vatan toprağına kavuştukları için yorgunluklarını unuttuklarını söyledi.

“Geçen sene Covid19’dan dolayı gelemedik”
Uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiğini belirten Fatih Zırh, “Yola dün sabah saatlerinde çıktık. Yol baya yoğundu, özellikle Hırvatistan çıkışında ve Sırbistan girişinde çok yoğunluk vardı ama insan burada Türk Bayrağını görünce yolda çektiği bütün sıkıntıları, her şeyi unutuyor. Tabi ki insan ailesini, ülkesini bayrağını her şeyini özlüyor. Bizim ülkemiz her şeye değer. İstanbul’da birkaç gün kalacağız ondan sonra ise Ardahan’a babamın yanına gideceğiz inşallah. Kapıkule’de de yoğunluk çok ama bütün peronlar çalıştığından dolayı burada ortalama 1 saate çıkıyoruz, çabuk ilerlememiz sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye’ye gelmek için Fransa’dan yola çıkan gurbetçi Bahri Yayla ise, “Yollar çok kalabalık Slovenya Hırvatistan arası 5 saat bekledik, ondan sonra ise Sırbistan’a geldik yine aynı Kapıkule’de de aynı yoğunluk var. Türkiye’ye gelmek çok güzel fakat yolarda yoğunluktan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı gelemedik ama bu yıl normalleşme ile birlikte yurda gelmenin sevinci içindeyiz” dedi.

“Her sene olduğu gibi bu sene de ülkemize geldik”
Fransa’nın başkenti Paris’ten memlekete gelmek için Kapıkule’de sıra bekleyen gurbetçi Ayhan Çukur, “Fransa’nın başkenti Paris şehrinde yaşıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de ülkemize tatil yapmaya geldik. Dün sabah yola çıktık, bu sabah ise buradayız" diye konuştu.

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