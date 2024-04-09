Kapıkule'de ikisi otomobil bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Aramada, biri aracın arka koltukları arasına gizlenen, 2'si de bagajda Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresine teslim edildi.

Bu kapsamda Kapıkule Sınır Kapısı'nın çıkış peronunda şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilde arama yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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