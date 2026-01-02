Çakmak ve Çömlekköy barajları Edirne'nin tarımsal sulamadaki ihtiyacını karşılayacak

GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de, Meriç Nehri'nden su basılmaya başlanan Çakmak ve yapım çalışmaları süren Çömlekköy barajlarının tam kapasite çalışmaya başlamasıyla tarımda su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde inşa edilen, 176 milyon metreküp depolama hacmine sahip Çakmak Barajı'nın havzası, Meriç'ten iletilen suyla doldurulmaya başladı.

Tamamlandığında 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sağlayacak Çakmak Barajı'nın birinci etabı kapsamında 2026 üretim sezonunda 77 bin 520 dekar tarım arazisi sulanabilir hale gelecek.

Kentin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları da sürüyor.

Proje kapsamında Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak baraj, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

- Baraj projeleri kent tarımına katkı sağlayacak

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Çakmak ve Çömlekköy barajlarının kent tarımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Her iki barajın tam kapasite çalışmaya başlamasıyla binlerce dönüm tarım arazisinin suya kavuşacağını belirten Arabacı, "Son yıllarda kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu zor süreçte barajların önemini bir kez daha gördük. Çok şükür Çakmak Barajı tamamlandı ve Meriç'ten dolduruluyor." dedi.

Arabacı, sulama sayesinde arazilere iki ürün ekme fırsatı elde etmenin yanı sıra verimin de artacağını vurguladı.

Çakmak Barajı'ndan bu yıl sulama yapılabileceğini Çömlekköy Barajı'nın ise 2 yıl içinde tamamlanacağını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Suyu en başından tutup aşağıya doğru sağlıklı şekilde iletmemiz gerekiyor. Çakmak Barajı'ndan sulamalar bu yıl başlayacak, Çömlekköy'deki çalışmalar da bitirildikten sonra Bulgaristan sınırından Enez'e kadar buradaki sulama sorununu bitireceğimizi düşünüyorum. Bu projeler çok önem arz ediyor. Üreticilerimizin çeltik sulamasında yaşadığı problemler bitecek. Bununla beraber yamaç arazilerin sulanması olacak. İki ürün ekme şansımız olacak, verimlerimiz katlanacak. Üreticilerimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak projeler."