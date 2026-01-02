Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Çakmak ve Çömlekköy barajları Edirne'nin tarımsal sulamadaki ihtiyacını karşılayacak

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de, Meriç Nehri'nden su basılmaya başlanan Çakmak ve yapım çalışmaları süren Çömlekköy barajlarının tam kapasite çalışmaya başlamasıyla tarımda su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çakmak ve Çömlekköy barajları Edirne'nin tarımsal sulamadaki ihtiyacını karşılayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de, Meriç Nehri'nden su basılmaya başlanan Çakmak ve yapım çalışmaları süren Çömlekköy barajlarının tam kapasite çalışmaya başlamasıyla tarımda su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

        Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde inşa edilen, 176 milyon metreküp depolama hacmine sahip Çakmak Barajı'nın havzası, Meriç'ten iletilen suyla doldurulmaya başladı.

        Tamamlandığında 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sağlayacak Çakmak Barajı'nın birinci etabı kapsamında 2026 üretim sezonunda 77 bin 520 dekar tarım arazisi sulanabilir hale gelecek.

        Kentin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları da sürüyor.

        Proje kapsamında Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak baraj, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

        - Baraj projeleri kent tarımına katkı sağlayacak

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Çakmak ve Çömlekköy barajlarının kent tarımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

        Her iki barajın tam kapasite çalışmaya başlamasıyla binlerce dönüm tarım arazisinin suya kavuşacağını belirten Arabacı, "Son yıllarda kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu zor süreçte barajların önemini bir kez daha gördük. Çok şükür Çakmak Barajı tamamlandı ve Meriç'ten dolduruluyor." dedi.

        Arabacı, sulama sayesinde arazilere iki ürün ekme fırsatı elde etmenin yanı sıra verimin de artacağını vurguladı.

        Çakmak Barajı'ndan bu yıl sulama yapılabileceğini Çömlekköy Barajı'nın ise 2 yıl içinde tamamlanacağını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

        "Suyu en başından tutup aşağıya doğru sağlıklı şekilde iletmemiz gerekiyor. Çakmak Barajı'ndan sulamalar bu yıl başlayacak, Çömlekköy'deki çalışmalar da bitirildikten sonra Bulgaristan sınırından Enez'e kadar buradaki sulama sorununu bitireceğimizi düşünüyorum. Bu projeler çok önem arz ediyor. Üreticilerimizin çeltik sulamasında yaşadığı problemler bitecek. Bununla beraber yamaç arazilerin sulanması olacak. İki ürün ekme şansımız olacak, verimlerimiz katlanacak. Üreticilerimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak projeler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?

        Benzer Haberler

        Edirne İl Halk Kütüphanesi baharda hizmete girecek
        Edirne İl Halk Kütüphanesi baharda hizmete girecek
        Edirne'de yılbaşında 939 polis görev yaptı
        Edirne'de yılbaşında 939 polis görev yaptı
        Edirne'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Edirne'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Sınır kapısında 60 bin Euro para yakalandı
        Sınır kapısında 60 bin Euro para yakalandı
        Keşan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Keşan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü
        Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü