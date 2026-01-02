Edirne OSB'leri büyük yatırımcıların odağında

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne genelinde kurulum ve tahsis süreçleri devam eden organize sanayi bölgelerine (OSB) büyük firmaların yatırım için gelmeye başladığını, bu yatırımların kentte istihdam sorununu önemli ölçüde çözeceğini söyledi.

Sezer, Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Sezer, köylerde sıcak asfalt yapımının yanı sıra sulama ve altyapı yatırımlarının yeni yılda da devam edeceğini kaydetti.

Edirne merkez ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde kurulan OSB'lere özel önem verdiklerini vurgulayan Sezer, "Yeşil sanayi kuşağı" hedefi doğrultusunda planlanan sanayi bölgelerinde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük ölçekli yatırımların başladığını belirten Sezer, bölgede 600 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçecek büyük bir firmanın bulunduğunu, doluluk oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.

Bu yatırımların yalnızca mavi yakalı değil, kalifiye ve beyaz yakalı istihdamı da kapsadığını dile getiren Sezer, "Buradaki işsizlik problemini çözeceğiz. Kalifiye, beyaz yakalı, okuyan evlatlarımızın da mühendis olarak çalışabilecekleri bir istihdam alanı oluşturuyoruz." dedi.

Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde de yılbaşından önce önemli bir tahsis gerçekleştirildiğini aktaran Sezer, mart ayında netleşmesi beklenen yeni yatırımın hayata geçmesi halinde bunun Edirne tarihinin en büyük yatırımı olacağını ifade etti.

Merkez OSB'de ise yabancı sermayeli bir firmaya yer tahsisi yapıldığını belirten Sezer, yılbaşından önce bu yatırım için ödeneğin geldiğini, OSB'ler aracılığıyla Edirne'ye yaklaşık 1 milyar liralık nakit akışı sağlandığını aktardı.

Yatırım süreçlerinin ortak akılla yürütüldüğünü vurgulayan Sezer, amaçlarının Edirne'ye tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırmak olduğunu kaydetti.