Edirne'de 18-30 yaş arası gençlerin aşıya ilgisini arttırması hedefleniyor

Aşılamada nüfusunun yüzde 75’inden daha fazlasını aşılamayı başaran Edirne’de yeni hedef 1830 yaş arası gençlerin aşıya ilgisini arttırmak. Edirne’nin aşılamadaki başarısı ile ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yıldırım, özellikle 18 ve 30 yaş arası gençlerin aşıya daha fazla teveccüh etmelerini istediklerini söyledi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki aşılama alanlarını ziyaret etti. Aşılama ile ilgili sağlık personelinden bilgi alan Yıldırım, vatandaşlarla da sohbet etti. Edirnelilerin çok duyarlı davrandığını aşılarını olduğunu belirten Dr. Yıldırım, özellikle 18 ve 30 yaş arası gençlerin aşıya daha fazla teveccüh etmelerini istediklerini aktardı. Vatandaşların aşılamaya yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, gece gündüz, bayram, tatil demeden büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.



“Aşı koronavirüsün bulaşmasını engellemeyebilir”

Aşının koronavirüsün bulaşmasını engellemeyebildiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, fakat hasta olup yoğun bakımda kalmayı ve ölmeyi engelleyebileceğini hatırlattı.

Hastalığın öldürmemesi ve şifa ile iyileşme durumunda sorun kalmayacağını ve pandeminin biteceğini aktaran Dr. Yıldırım, bu noktada aşılamanın büyük önem taşıdığının altını çizdi.



Yıldırım gençlere seslendi

Özellikle gençlerin daha sağlıklı, mutlu ve sosyal günleri görebilmeleri için muhakkak aşılarını olmaları gerektiği yönünde çağrıda bulunan Dr. Yıldırım; “Bu vatandaş olarak hem milli bir sorumluluğumuz hem de kendi geleceğimiz için büyük bir sorumluluktur. Aşılarımızı olalım. Aşı olduk diye maskemizi çıkarmayalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Aşı olsak da özellikle kapalı alanlarda maskemizi takacağız. Sosyal mesafemize çok dikkat edeceğiz ve tedbirlere uyacağız. Belli bir aşı düzeyine geldikten sonra ülke olarak inşallah bu pandemi ile baş edebilmiş ve artık sonlandırmış olacağız. Ama yüksek aşı düzeylerine ulaşmış olmak tedbirlere uymamak manasına gelmesin. Kesinlikle sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymak ve biraz daha sabırlı olmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.



“Kapıkule’deki aşı merkezimizde de çalışmalar devam ediyor”

Kapıkule’de kurulan aşı merkezi ile ilgili de açıklamada bulunan Dr. İshak Yıldırım, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza öncelikle hizmet sunmak için kurulan merkeze Edirnelilerin de ilgi gösterdiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin yanı sıra aşılamanın da büyük önem taşıdığına değinen Dr. Yıldırım, alınan önlemler ve tedbirlere uyumla daha güzel günlere ulaşma hızının da artacağını ifade etti.



“Faydası olur diye aşı olmaya geldik”

Aşı konusunda pek bilgisi olmadığını ama yararı olduğunu düşündüğü için gelip yaptırdığını söyleyen Sıdıka Yıldız, “Bu hastalık bitmiyor. Faydası olur diye aşı olmaya geldik. 2 doz aşı oldum. 3. Doz aşı için hastaneye geldim. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Eşimde de yan etki olmamıştı” dedi.



“Başka da çaremiz yok”

Aşı olmak için hastaneye gelen Güner Dönmez, “Vatandaşlık görevimizi yaptık hem topluma faydalı olmak için hem de kendimize katkı olsun diye düşündük. Başka da çaremiz yok. 2 doz aşı oldum. 3. Doz için geldim. Herkes aşısını olması lazım, hem sevdikleri için hem de kendileri için bu bir görevdir” dedi.

İlk doz aşısını olmak için hastaneye gelen Irmak Yılmaz, “Çok hafif geçti. Hiçbir ağrı olmadı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah ikinci dozda da sıkıntı yaşamam. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için herkesin aşı olması gerekiyor. Bu diğer hastalıklar için yapılan aşıdan farklı değil. Yanlış propagandalara kulak asmamalı ve herkes aşısını olmalıdır” dedi.

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