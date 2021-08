Gurbetçilere dönüş yolunda zeytin ikramı Gurbetçi Yasemin İlhan: “Başka bir ülkede olsak böyle bize sahip çıkmazlardı”

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönüşte de Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçilere Köy Sefası firması zeytin ikram etti.

Sevinç ve heyecanla Türkiye'den gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmenin ve sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Köy Sefası'nın yapmış olduğu zeytin ikramının üzerindeki notla gurbetçiler duygulandı.

Gurbetçilerin ülkeden ayrılırken ufak bir ikramla uğurladıklarını belirten Köy Sefası Genel Koordinatörü Harun Meldan, “Gurbetçilerimizin vatandan ayrılmasını, bu son sınır noktasında, güzel bir anı ve özel ürettiğimiz bir paket hediye Gemlik siyah zeytini vererek kendilerini uğurlamak istedik. Gurbetteki evlerine ulaşmak üzere yola revan olan tüm gurbetçi dostlarımızın her birini kendi öz ailelerimizi uğurlar gibi yoğun duygular içerisinde, yakın zamanda kendilerine tekrardan kavuşabilmek dileği ile yolcu ediyoruz. Yurt dışında çalışan her bir dost ve akrabamız bizlerin kolaylıkla ulaşabildiğimiz damak lezzetimizdeki uygun ürünlere, kendileri bizden daha zor şartlarda ulaşabilmekte daha çok hasret kalabilmektedirler. Kurmuş olduğumuz modern tesislerde Gemlik sele zeytinini geleneksel taş baskı yöntemiyle bir yılda olgunlaştırıyor ve hiçbir şekilde katkı malzemesi ve boya kullanmadan Türkiye’de ve ihracat yaparak yurtdışında halkımızın istifadesine sunuyoruz. Tüm zeytinlerimizde az tuz kullanmaktayız. Bu sebeple tuz konusunda hassas olan tüm tüketicilerimiz içinde faydalı üretim yapmaktayız. Gemlik zeytini ağaçta kendisi siyahlaştığında hasat edilmesi yönünde de güzel bir özelliğe sahiptir. Türkiye dışında tüm Avrupa, Körfez bölgesi, Ukrayna ve Amerika gibi yaklaşık 23 ülkede de ürettiğimiz ürünleri oralarda yaşayan gurbetçi dostlarımıza ulaştırmış olmanın haklı gururunu da, mutlulukla yaşıyoruz. Malum olduğu üzere farklı kültürlerde birlikte yaşayan insanlar belli süre sonra onların alışkanlıklarını benimsemeye başlayabiliyorlar. Biz Türkler olarak vazgeçemediklerimizin başında keyifli kahvaltı etmek vardır. Bunun içinde olmazsa olmazların başında soframızdaki zeytin başı çekmektedir. Zeytin gerek ağız tadımız gerekse birçok faydası sebebiyle de vazgeçemediğimiz lezzetlerimizdendir. Zengin diyet lifi kaynağına sahip olmakla birlikte mükemmel bir e vitamini kaynağı olduğunu da unutmamalıyız. Bu etkinlik ile gurbetçilerimizi uğurlarken gözlerinin içinde gördüğümüz mutluluk ve minnet duygusu ile yaptığımız işin doğruluğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. İmkan buldukça yeni aktiviteler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık olarak 8 saattir Kapıkule’de bekleyen Esat Uçaklar, hüzünle mutluluğu bir arada yaşadıklarını vurgulayarak Köy Sefası'na teşekkür etti.

İkramla çok mutlu olduklarını söyleyen Yasemin İlhan, "Kırşehir’den Almanya’ya gidiyoruz. Kapıkule’de olmaktan çok sevinçliyim. İkram Gıda Köy Sefası firmasına verdikleri ikramlarda dolayı çok teşekkür ederim. Çok zorluklarla ülkemize geliyoruz. Tabi ki hüzünlüyüz. 1 sene bekliyoruz. 11 ayın 1 ayını ülkemizde geçirmek için. Bu ürünle de yine ikramlarını gösteriyor bizim ülkemiz. Başka bir ülkede olsaydık bize bu kadar sahip çıkmazlardı. Yani şu kapıdan biraz daha geç çıktığıma seviniyorum. Çünkü buradan çıkar çıkmaz böyle ikram bulamayacağız. Her şeyiyle beraber ülkemize ve bize bu ikramı yapan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin her bölgesini gezdiklerini belirten Murat İlhan da Kapıkule sınır kapısında Köy Sefası'nın zeytin ikramından çok memnun kaldıklarını belirtti.

