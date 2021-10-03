TBMM Başkanı Şentop, Trakya’nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı TBMM Başkanı Şentop'a sokak köpeği hediye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Şentop, Trakya’nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı TBMM Başkanı Şentop'a sokak köpeği hediye edildi

İHA

TBMM Başkanı Şentop, Trakya’nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı TBMM Başkanı Şentop'a sokak köpeği hediye edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Pati Parkı'nın açılışını yaptı. Açılış töreninde TBMM Başkanı Şentop'a sokak köpeği hediye edildi
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden 693 bin TL hibe desteğiyle belediye tarafından 72 dönüm arazi üzerine inşa edilen, iki ameliyathanesi bulunan bin hayvan kapasiteli, kedi, köpek, kuş ve güçten düşmüş yük hayvanlarının meskeni ve rehabilitasyon merkezi törenle çaldı. Trakya bölgesine hizmet verecek tesisin, 2 milyon 568 bin mal olduğu, bu barınak kediden köpeğe, attan kuşa kadar çok sayıda sahipsiz hayvanın vatandaşlar tarafından sahiplenilebileceği ifade edildi.
Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, insanlardaki merhamet duygusunun bebeklik ve çocukluk dönemlerinde hayvanlara karşı duydukları merhamet duygusu ile beraber geliştiğini belirterek, "İlerleyen dönemde merhamet duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmek istiyorsak yapmamız gereken iş çok basittir. Onların çocukluk dönemlerinde hayvanlara karşı merhamet duygusu gelişmiş çocuklar olarak ortaya çıkartabilmek, bizim için eğitebilmek onlara bu duyguyu verebilmek önceliğimiz olmalıdır. Elektrik direkleri üzerinde kurulan leylek yuvalarını yaptık. Yapmış olduğumuz en güzel harcamalardan biriydi” dedi.

"İnancımız ve medeniyetimizin geleneğidir"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yem hayvanları koruyup hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyleyerek, "Kainatın nazik dengesini korumak, 'yaratılanı yaradandan ötürü sevmek' düsturu, inancımız ve medeniyetimizin geleneğidir." derken, Osmanlı medeniyetinin sokak hayvanlarına tanınan haklarla günümüzden çok ileride olduğuna işaret ederek, "3. Murad'ın fermanı at ve katırlara taşıyabileceklerinin üstünde yükleme yapılmasını yasaklamakta, buna uymayanlara da ceza getirmektedir. Osmanlı döneminde ayrıca yaban hayatının korunmasına ilişkin, avcılığın avlanmanın kurallarına dair hem denizde, hem de karada bazı sınırlamalar getiren kanunlar mevcuttur. 2020 verilerine göre yerel yönetimlerce idare edilen geçici hayvan bakım evlerinin yaklaşık 100 bin toplam kapasitesi ve 255 hayvan barınağının bulunuyor" diye konuştu.

"Yeryüzü sadece insana ait bir alan değildir"
Sözlerine Hayvanları Koruma Kanunu'na değinerek devam eden Şentop, bu düzenlemeyle hayvanların mal ya da eşya olarak gören anlayışı kaldırıp, "can" statüsüne kavuşturduklarını belirterek, "Bu kanun düzenlemesi bağlamında hayvanlara karşı işlenen suçlara da hapis cezası düzenlendi. Yine bu kapsamda belediyelere verilen sorumluluklar ve buna bağlı olarak mali destekler arttırıldı. Son çıkan yasal düzenlemelerle insanlık ayıbı olan pet shoplarda olumsuz şartlarda bir meta aracı olan kedi köpek satışı da artık yapılamaz hale getirildi. Yeryüzü sadece insana ait bir alan değildir. İnsanoğlu maalesef kendini tabiatın tek hakimi zannetmekte, yanılgıya düşmekte. Malumunuz olduğu üzere sokak hayvanı dediğimiz sahipsiz sokakta doğan yaşayan ya da evden atılan başıboş bu hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşimi sağlıklı boyutlarda tutup halk ve hayvan sağlığını güvence altına almak devletimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Konuşamasalar da onlar terk edildiklerinin farkındalar"
Hayvan Hakları Federasyonu'ndan edinilen istatistiki verilere göre, Türkiye'de evcil hayvanların satıldığı dükkanlardan alınan hayvanların yüzde 60 veya 70'inin bir süre sonra sokağa atıldığına vurgu yapan Şentop, sahipleri tarafından hediyelik olarak alınan hayvanlardaki terk edilme hüzünlerinin gözlerinden okunduğunu ifade ederek konuşmasına devam eden Şentop, "Terk edilen kedi ve köpekler bir çocuğun karne hediyesi, kimi bir sevgilinin doğum günü hediyesi olarak önce seviliyor, hevesler geçince ya sokakların ya da hayvan barınaklarının sakini oluyorlar. Konuşamasalar da onlar terk edildiklerinin farkındalar. Çoğu zaman yemeden içmeden kesilenler var aralarında. Hepiniz sahibine bir şey olduğunda onunla birlikte acı çeken, hatta sahibi öldükten sonra kendisi de kısa bir süre sonra yaşama son veren, veda eden, ölen hayvanların haberlerini okumuş ve görmüşsünüzdür" dedi.
Ardından Trakya Pet Festivali kapsamında düzenlenen ‘Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini veren TBMM Başkanı Şentop, daha sonra protokol üyeleriyle bakımevinin açılış kurdelesini kesti, hayvan barınaklarını gezdi. Daha sonra TBMM Başkanı Şentop'a sahiplenilmek üzere sokak köpeği hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şentop: Bir canı sahiplendiğinizde sorumluluğun bilincinde olun
YEREL HABERLER Şentop: Bir canı sahiplendiğinizde sorumluluğun ...
Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı
YEREL HABERLER Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe ...
(Özel) Komşularından görüp yapmaya başladı, işinin ustası oldu
YEREL HABERLER (Özel) Komşularından görüp yapmaya başladı, işinin ...
Prof. Dr. Aytuğ: Hayvan sahiplenmeden önce düşünmek gerek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aytuğ: Hayvan sahiplenmeden önce düşünmek ...
Edirne'de TIR'lara kaçak göçmen binişini önlemek için tesislere 'duvar' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne'de TIR'lara kaçak göçmen binişini önlemek için ...
Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı
YEREL HABERLER Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı
Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını 5 bin 400 lira olarak güncelledi
YEREL HABERLER Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını 5 bin 400 ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı yapılmaya çalışıldığını görüyoruz (2)
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızlık yeryüzünde bir kula nasip olacak en büyük nimetlerden biri"
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızlık yeryüzünde ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır yani Allah'ın evidir”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Cami ve mescitlerimiz, ...
Okul çıkışı önce İstiklal Marşı´nı söylediler, ardından Roman havası oynadılar
YEREL HABERLER Okul çıkışı önce İstiklal Marşı´nı söylediler, ...
Müze olacak tarihi cephe gerisi hastanesinde restorasyon başlıyor
YEREL HABERLER Müze olacak tarihi cephe gerisi hastanesinde ...
Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı
İpsala'da damlama sulama ile ilk defa ekilen çeltiğin hasadı yapıldı
YEREL HABERLER İpsala'da damlama sulama ile ilk defa ekilen çeltiğin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı yapılmaya çalışıldığını görüyoruz
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar ...
Yaşlı nüfusu fazla olan Edirne’ye 200 yataklı huzurevi daha yapılıyor Huzurevinin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Yaşlı nüfusu fazla olan Edirne’ye 200 yataklı ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütlere karşı her zaman gençleri bilinçlendirmiştir" Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Selimiye’de din görevlileriyle buluştu
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet, FETÖ, DEAŞ, ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Edirne'de "Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın açılışını yapacağız"
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ...
(Özel) 22 yaşındaki üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER (Özel) 22 yaşındaki üniversiteli, hobisini ticarete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.