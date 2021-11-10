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Yunus Emre ve Nizami Gencevi, Edirne’de “Türk Dünyası Şaheserleri Konseri” ile anılacak

İHA

Yunus Emre ve Nizami Gencevi, Edirne’de “Türk Dünyası Şaheserleri Konseri” ile anılacak

Türk dili, kültürü ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Yunus Emre ve Nizami Gencevi, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek “Türk Dünyası Şaheserleri Konseri” ile anılacak.
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Nizami Gencevi’nin Doğumunun 880. Yılına Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yılına İthafen “Türk Dünyası Şaheserleri Konseri” düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek konserde, 5 farklı ülkeden 13 tanınmış sanatçı sahneye çıkacak.
Türk dili ve kültürünün önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre ve Nizami Gencevi, TÜRKSOY organizasyonu ile 14 Kasım 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Edirne, Tekirdağ, Bursa ve Antalya’da düzenlenecek konserlerle anılıyor. Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ''Yunus Emre ve Türkçe Yılı'' ve Nizami Gencevi'nin doğumunun 880’inci yılı anısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ilan edilen ''Nizami Yılı'' kapsamında hazırlanan yeni eserlerin dünya prömiyerinin yapılacağı turne kapsamında ilk konser ise 14 Kasım 2021 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Özbekistan’dan Alibek Kabdurahmanov’un şef olarak görev alacağı konserde Hosrov Hakan Amiri (Tenor, Azerbaycan), Tair Tajigulov (Bass, Kazakistan), Ayzirek Momunova (Soprano, Kırgızistan), Nazım Sagıntay (Soprano, Kazakistan), Aybek Saralaev (Tenor, Kırgızistan), Nosir Yusupov (Bariton, Özbekistan), Saliya Emilbekova (Komuz, Kırgızistan), Bekzod Turaev (Nay, Özbekistan), Akerke Tajibayeva (Kıl Kopuz, Kazakistan), Çınara Heydarova (Kanun, Azerbaycan) ve Nilgün Kızılcı (Ses Sanatçısı, Türkiye) isimli solistler sahne alacak.
Turne kapsamında ayrıca Türk dünyasının değerli solistlerine, Edirne ve Tekirdağ’da gerçekleştirilecek konserlerde Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

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