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2022 EDİRNE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 05:20 06:49 13:23 16:57 19:46 21:09 2 03.04.2022 Pazar 05:18 06:47 13:22 16:57 19:47 21:11 3 04.04.2022 Pazartesi 05:16 06:45 13:22 16:57 19:49 21:12 4 05.04.2022 Salı 05:14 06:44 13:22 16:58 19:50 21:13 5 06.04.2022 Çarşamba 05:12 06:42 13:21 16:58 19:51 21:15 6 07.04.2022 Perşembe 05:10 06:40 13:21 16:59 19:52 21:16 7 08.04.2022 Cuma 05:08 06:39 13:21 16:59 19:53 21:17 8 09.04.2022 Cumartesi 05:06 06:37 13:21 17:00 19:54 21:19 9 10.04.2022 Pazar 05:04 06:35 13:20 17:00 19:55 21:20 10 11.04.2022 Pazartesi 05:02 06:34 13:20 17:00 19:56 21:22 11 12.04.2022 Salı 05:00 06:32 13:20 17:01 19:57 21:23 12 13.04.2022 Çarşamba 04:58 06:31 13:19 17:01 19:58 21:24 13 14.04.2022 Perşembe 04:57 06:29 13:19 17:01 19:59 21:26 14 15.04.2022 Cuma 04:55 06:27 13:19 17:02 20:01 21:27 15 16.04.2022 Cumartesi 04:53 06:26 13:19 17:02 20:02 21:29 16 17.04.2022 Pazar 04:51 06:24 13:19 17:03 20:03 21:30 17 18.04.2022 Pazartesi 04:49 06:23 13:18 17:03 20:04 21:32 18 19.04.2022 Salı 04:47 06:21 13:18 17:03 20:05 21:33 19 20.04.2022 Çarşamba 04:45 06:20 13:18 17:04 20:06 21:35 20 21.04.2022 Perşembe 04:43 06:18 13:18 17:04 20:07 21:36 21 22.04.2022 Cuma 04:41 06:17 13:17 17:04 20:08 21:38 22 23.04.2022 Cumartesi 04:39 06:15 13:17 17:05 20:09 21:39 23 24.04.2022 Pazar 04:37 06:14 13:17 17:05 20:10 21:41 24 25.04.2022 Pazartesi 04:35 06:12 13:17 17:05 20:12 21:42 25 26.04.2022 Salı 04:33 06:11 13:17 17:06 20:13 21:44 26 27.04.2022 Çarşamba 04:31 06:09 13:17 17:06 20:14 21:45
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:29 06:08 13:16 17:06 20:15 21:47 28 29.04.2022 Cuma 04:27 06:07 13:16 17:07 20:16 21:48 29 30.04.2022 Cumartesi 04:26 06:05 13:16 17:07 20:17 21:50 30 01.05.2022 Pazar 04:24 06:04 13:16 17:07 20:18 21:51
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:43
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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