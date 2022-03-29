Üç aylardan biri olan Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar 2022 Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. Edirne iftar vakitleri ne zaman? Sorusu 2022 Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesini yayınladı. İşte 2022 Edirne iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi...