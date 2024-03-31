Edirne Belediye başkan adayları kimlerdir? Edirne Belediyesi hangi partide? Edirne Belediye başkanı kimdir?
Edirne Belediyesi hangi partide? Edirne Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Edirne Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Edirne Belediyesini hangi parti kazandı ve Edirne Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Edirne yerel seçim sonuçları..
Edirne BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Edirne Belediye Başkanlığını 42388 alınan oy ve %44.87 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Recep Gürkan kazanmıştır.
Edirne Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Cumhuriyet Halk Partisi 5
Adalet ve Kalkınma Partisi 3
İYİ Parti 1
Edirne BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİAYLA ŞAHBAZ - HKP Edirne Belediye Başkan Adayı BELGİN İBA - AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı ÇETİN ATLA - DSP Edirne Belediye Başkan Adayı ARİF KÖROĞLU - MİLLİYOL Edirne Belediye Başkan Adayı CEM ÖZCAN - BTP Edirne Belediye Başkan Adayı GÖKDENİZ ALTUNTAŞ - TKH Edirne Belediye Başkan Adayı HİKMET SOFU - MP Edirne Belediye Başkan Adayı SABRİ SERİN - HAKPAR Edirne Belediye Başkan Adayı NAİL GÜN - BBP Edirne Belediye Başkan Adayı FİLİZ GENCAN AKIN - CHP Edirne Belediye Başkan Adayı HANIM HÜLYA GÖÇER - DEVA Edirne Belediye Başkan Adayı HAVA AKSOY - Gelecek Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı ALİ YALÇINDAĞ - YENİDEN REFAH Edirne Belediye Başkan Adayı SONGÜL ÇETİNKAYA TÜL - BĞMSZ Edirne Belediye Başkan Adayı FATMA MÜZEYYEN OKTAY - VATAN Edirne Belediye Başkan Adayı AYLİN HACALOĞLU - DEM Parti Edirne Belediye Başkan Adayı SERKAN KONAK - ZP Edirne Belediye Başkan Adayı HAMDİ SEDEFÇİ - İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı TOLGA ZÜLKA - HÜDAPAR Edirne Belediye Başkan Adayı TEZCAN KARAKÜTÜK - SP Edirne Belediye Başkan Adayı EMRE GEBEŞ - TKP Edirne Belediye Başkan Adayı ÇİĞDEM BORA - MEMLEKET Edirne Belediye Başkan Adayı CEMİL MURAT DODANLI - AB Edirne Belediye Başkan Adayı
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