Edirne Belediye başkan adayları kimlerdir? Edirne Belediyesi hangi partide? Edirne Belediye başkanı kimdir? Edirne Belediyesi hangi partide? Edirne Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Edirne Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Edirne Belediyesini hangi parti kazandı ve Edirne Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Edirne yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:00 facebook

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