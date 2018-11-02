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Edirne'de kalorifer kazanı patladı: 3 yaralı

Edirne’de, bir kazan dairesinde meydana gelen patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yüzlerce kiloluk demir kömürlük kapakları havaya fırladı. Faciaya şahit olan vatandaşlar, büyük korku ve panik yaşadı.

02.11.2018 - 13:41 | Güncelleme: İHA

Olay, saat 10.30 sıralarında Edirne’nin Fatih Mahallesi’nde bulunan ve ‘baca’ olarak anılan Binevler Bölgesi’nde meydana geldi. Sitelerin merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, şiddetli patlama sonrası kömür sevkiyatının yapıldığı yüzlerce kiloluk demir kapaklar havaya fırlayarak, iş yerlerinin bulunduğu çatıya çarptı. Patlama anında kazan dairesinde bulunan 3 kişiden Muharrem Şahin isimli kazan görevlisi ağır yaralanırken, diğer 2 kişi ise hafif şekilde kazayı atlattı.



Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ve doğalgaz ekipleri, kazan dairesinde tedbir aldı.



Patlama anına şahit olan vatandaşlar ve bölgede bulunan esnaflar büyük panik ve korku yaşarken, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Her yer sallandı. Tavan havaya kalktı. Her şeyin uçuştuğunu gördüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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