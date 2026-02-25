Canlı
        Haberler Gündem Edirne’de nehir taşkınında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Nehir taşkınında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'de nehirlerdeki debi artışı nedeniyle meydana gelen taşkında mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Nehir taşkınında 3 kişi mahsur kaldı
        AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'da meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde hızlı artış yaşandığı, yerleşim yerleri ile çiftliklerde taşkınlar meydana geldiği belirtildi.

        Sürecin anbean takip edildiği ifade edilen açıklamada, AFAD Başkanlığı ile koordinasyon halinde Edirne Valiliği tarafından su debisi yükselmeden önce gerekli tedbirlerin alınması sağlandığı, risk taşıyan noktalarda tahliyeler yapıldığı, bu kapsamda Bosnaköy Mahallesi'ndeki vatandaşların güvenli bölgelere sevk edildiği aktarıldı.

        Bu süreçte, AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul ve Kocaeli'den operatör personeli ile birlikte orta ve büyük kapasiteli motopomp görevlendirilmesi yapıldığı, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Tekirdağ il müdürlüklerinden personel, bot ve motopomp nakledildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Taşkınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında Edirne İl AFAD Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, belediye, emniyet, jandarma, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam 539 personel, 157 araç ve iş makinesi, 23 motopomp ve 11 arama kurtarma botu görev almıştır. Yaşanan taşkın olayları nedeniyle 45 ihbar alınmış, ekiplerimizin saha çalışması neticesinde 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye alınmış, 99 hayvan tahliye edilmiştir. Taşkınlarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Akarsu debilerinin düşmesine rağmen ilgili bütün kurumlarımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada görevlerine devam etmektedir. Bu süreçte taşkın sahalarında vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

        Fotoğraf: AA

