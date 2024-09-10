Edirneli simitçinin Trakya şivesiyle esprili mesaisi

"ESPRİLER HERKESİN HOŞUNA GİDİYOR"

Trakya şivesini çok sevdiğini belirten Demirdöven, şunları kaydetti:

"Trakya şivesi bizler için çok önemli, devam ettiriyoruz. Bu şekilde satış yapmam, tatilcilerin, buraya gelen vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. İşlerim iyi, güzel de satış yapıyorum. Trakya şivesiyle yaptığımız espriler herkesin hoşuna gidiyor. Herkes seviyor. Bir de bu ilgiyi görünce benim cümlelerimle simit satanlar ortaya çıktı. Çin malları beni taklit ediyor. Benim gibi yapıyorlar. Gerçeği burada, kimse benim gibi olamaz. Benim esprilerimi kullanmasınlar daha değişik bir şeyler yapsınlar. Buradan herkese selam söylüyorum. Türkiye'deki herkesi Keşan, Erikli ve Edirne'ye bekliyorum."