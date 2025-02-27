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        Haberler Gündem Güncel Edremit'e "Yerel Yönetim Ödülü" | Son dakika haberleri

        Edremit Belediyesi'ne Avrupa Konseyi'nden "Yerel Yönetim Ödülü"

        Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Yerel Yönetim Ödülü"ne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:12
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        Edremit'e "Yerel Yönetim Ödülü"
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        Avrupa Konseyi tarafından her yıl verilen ve yerel yönetimlerin demokratik katılım, şeffaflık ve yönetişim alanındaki çalışmalarını ödüllendiren "Yerel Yönetim Ödülü", bu yıl Balıkesir'in Edremit Belediyesi'ne layık görüldü.

        Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Koordinasyon Toplantısı kapsamında verilen ödülü, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori'nin elinden aldı. Başkan Ertaş'a, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar da eşlik etti.

        Edremit Belediyesi, Avrupa ve Türkiye genelinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nı kutlayan ve demokratik katılımı teşvik eden 20 belediye arasına girdi.

        Türkiye'den ödül alan diğer belediyeler arasında Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu da yer aldı.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, katılımcı belediyecilik anlayışıyla Edremit'in gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu ödül, Edremit halkının ve belediyemizin ortak başarısıdır. Daha adaletli, şeffaf, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışıyla Edremit'imizi 'Avrupa Şehri' haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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