Edvina Sponza: Uzaklaştırma kararı çıkarmadım Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdığı İbrahim Kutluay'a savcılık yoluyla uzaklaştırma kararı çıkardığı iddialarına açıklık getirdi. Sponza, "Öyle bir şey yok" diyerek, söylentileri yalanladı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Edvina Sponza, Bebek'te görüntülendi. Sponza, 11 yıl birliktelik yaşadığı ve ardından yollarını ayırdığı İbrahim Kutluay ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK" Edvina Sponza, muhabirlerin Kutluay'a savcılık yoluyla uzaklaştırma kararı çıkardığı söylentilerini, "Öyle bir şey yok" diyerek, cevapladı. Sponza, ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

REKLAM İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI Öte yandan Edvina Sponza, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Kutluay ile tartıştığı yönündeki söylentilerle alakalı konuşmuştu. Sponza, "Maalesef doğru. Böyle bir şey oldu" diyerek, Bebek'teki bir kuaförde tartıştıklarını doğrulamıştı.

"ONUNLA İŞİM OLMAZ" DEMİŞTİ Edvina Sponza, basın mensuplarının, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına ise, "Asla. Onunla işim olmaz" şeklinde cevap vermişti.