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        Haberler Magazin Edvina Sponza: Uzaklaştırma kararı çıkarmadım - Magazin haberleri

        Edvina Sponza: Uzaklaştırma kararı çıkarmadım

        Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdığı İbrahim Kutluay'a savcılık yoluyla uzaklaştırma kararı çıkardığı iddialarına açıklık getirdi. Sponza, "Öyle bir şey yok" diyerek, söylentileri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 07:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:19
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        "Uzaklaştırma kararı çıkarmadım"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Edvina Sponza, Bebek'te görüntülendi. Sponza, 11 yıl birliktelik yaşadığı ve ardından yollarını ayırdığı İbrahim Kutluay ile ilgili sorulara yanıt verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

        Edvina Sponza, muhabirlerin Kutluay'a savcılık yoluyla uzaklaştırma kararı çıkardığı söylentilerini, "Öyle bir şey yok" diyerek, cevapladı. Sponza, ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

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        İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

        Öte yandan Edvina Sponza, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Kutluay ile tartıştığı yönündeki söylentilerle alakalı konuşmuştu. Sponza, "Maalesef doğru. Böyle bir şey oldu" diyerek, Bebek'teki bir kuaförde tartıştıklarını doğrulamıştı.

        "ONUNLA İŞİM OLMAZ" DEMİŞTİ

        Edvina Sponza, basın mensuplarının, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına ise, "Asla. Onunla işim olmaz" şeklinde cevap vermişti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, AA, Instagram

        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Plan tutmadı!
        Plan tutmadı!
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        #Edvina Sponza
        #İbrahim Kutluay
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