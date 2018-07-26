Edwin Broers Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Wyndham Hotels&Resorts Avrupa Başkan Yardımcısı Edwin Broers'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Türkiye'deki mevcut yatırımlarınızı bize anlatabilir misiniz ve Türkiye'de yeni yatırım planlarınız neler olacak?

Broers: Şu an faaliyette olan 67 otelimiz var; biz son birkaç senedir hızlı büyümemizi sürdürüyoruz, 9 yeni otel açtık geçen sene, bu senede yani 2018'de 4 otel açmış bulunuyoruz Türkiye'de, 7 tane de otelimiz yolda açılacak. Dolayısıyla Türkiye için görünüm oldukça iyi. Bu otellerimizi Rize, İzmit, Hendek, kısa süre öncede Isparta'da açtık. Yıl devamında hedefimizde Diyarbakır var ve ülke çapında da açılışlarımız olacak. Sadece büyük şehirlerde değil, ülke çapında büyüyoruz.

Otellerinizin performansı ve doluluk oranları nasıldı? Turizm adına kolay zamanlar geçirmedik..

Broers: 2017'de doluluğumuzu ciddi bir şekilde yani yüzde 51'den yüzde 60'ın üzerine çektiğimiz bir yıl oldu; bu iyi oldu bizim için; artık doluluğun geri geldiğini görüyoruz, tabi bu sonuçlarda 2018'in iyi bir yıl olacağının sinyalini verir. Bu sene de birinci çeyrekte gidişhat oldukça iyiydi geçen seneyle karşılaştırırsak %25'ten fazla bir artış olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye turizm sektörü için bu sene nasıl geçiyor; birçok araştırma özellikle Avrupalı turistlerin geri geldiğini gösteriyor..

Broers: Zaten geçen seneden itibaren bir toparlanma sinyalini görüyorduk, 2018'in daha iyi olacağını öngörüyoruz. Avrupalılar da bir tatil destinasyonu olarak Türkiye'ye daha çok gelmeye başladılar. Ortadoğu'dan da ciddi bir talep söz konusu; ben geçen hafta Londra'daydım ve birçok kişiyle görüştüm, İstanbul'un çok popüler bir tatil destinasyonu olduğunu söyleyebilirim.

Karadeniz'e de çok büyük bir ilgi siz konusu.

Siz Wyndham Hotels olarak da yeni bir yapılandırmaya gittiniz ve New York Borsa'sında halka açıldınız, bize bu yeni yapılandırmadan bahseder misiniz? Hedefler neler olacak?

Broers: Biz dünya çapında faaliyet gösteriyoruz ve 2017 Ağustos ayında şirketi iki ayrı kote şirkete ayırmaya karar verdi. Performansımızda Borsa'nın performansıyla paralel ilerledi. 1 Haziran'da başladı işlemler, çeyreklik olarak bir rapor yayınlayacağız ve performansımızı daha iyi göreceğiz orada ve piyasa tepkilerini de takip edeceğiz.

Bulunduğunuz diğer pazarlarda performansınız nasıl? Siz Avrupa ülkeleri, Rusya, Azerbaycan vs varsınız..

Broers: Almanya gibi ana Avrupa ülkelerine bakarsak performansımız iyi, doluluğumuz iyi; mesela Romanya bizim için önemli bir pazar, bunun yanında Yunanistan'da da faaliyetlere başladık birkaç sene önce bubölgede de iyi performans gösterdik. Sizin de dediğiniz gibi Rusya'da da Dünya Kupası vardı ve o pazarda da iyiydik.

Türkiye pazarını ve sektörü yabancı yatırımcı gözüyle nasıl diğer bölgelerden ayrıştırırsınız? Sektörde yabancı yatırımcı ilgisi nasıl Türkiye'ye?

Broers: Tabi bizde dışarıdan Türkiye'ye yatırımın geldiğini görmek isteriz çünkü büyümeyi hızlandıracak bir faktördür. Biz Türkiye'yi sadece gelişen bir pazar olarak görmüyoruz özellikle Turizm alanında yerleşmiş bir pazara sahip. Doğa güzellikleri olsun, kış turizmi de var bir merkez olarak da görebiliriz Türkiye'yi..

Kısa bir süre önce bir satınalma gerçekleştirdiniz bize anlatır mısınız? Sektörde başka satınlamalar düşünür müsünüz?

Broers: Bir süre önce biz bu Lakinta satınalma sürecini tamamladık; Amerika'da 900 otele sahip bir isimden bahsediyoruz artık tamamen bizim tarafımızdan yönetilecek.

Otel fiyatları nasıl seyrediyor; çünkü TL'de düşüş yaşandı, Dolar ve Euro'da çıkışlar oldu..Bunlar otel fiyatlarına nasıl yansıdı?

Broers: Uluslararası birçok otel Türkiye'de faaliyet gösteriyor, doluluk olmadığı zaman markalar çok fazla rekabet içindeydi, şimdi düzelme yaşandığı için hem bize hem de rakiplerimize fayda sağlıyor. Türkiye'de birçok otel uluslararası pazara göre fiyatlandırma yapar, bunun sıkıntıları olmuş olmasına rağmen şu anda bir stabilizasyon siz konusu. Devalüasyon turizm için iyi olabilir çünkü Türkiye dışarıdan gelen turist için daha ucuz görünür. Fiyat açısından Türkiye'nin fiyat avantajı çok bariz..

Bizim hedefimiz 2020'de Türkiye'de 100 otele çıkabilmek...

Kıbrıs'ta da otel yatırımı için fırsatları kolluyoruz, belki bir sonraki görüşmemizde yeni bir açıklamamız haberimiz olabilir, Kıbrıs çok dinamik bir pazar ve bu pazar ile ilgileniyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ