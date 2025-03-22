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        Haberler Spor Diğer Boks Efsane boksör George Foreman hayatıı kaybetti - Diğer Haberleri

        Efsane boksör George Foreman hayatıı kaybetti

        Boksta ağır sıkletin efsane isimlerinden George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1 kez Olimpiyat şampiyonu olan ABD'li boksör, dünya ağır sıklet boks şampiyonuna verilen altın kemeri ise iki kez korumayı başarmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:55
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        Boksun efsane ismi hayatını kaybetti
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        Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Foreman'ın aile üyeleri tarafından Instagram'da yayınlanan gönderiden alıntı yapılarak, "Kalbimiz kırık. 21 Mart 2025 tarihinde sevdikleriyle birlikte huzur içinde aramızdan ayrılan sevgili George Edward Foreman Sr.'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda ağır sıklet boksta altın madalya kazanan "Büyük George" lakaplı sporcu, 1973'te o zamanlar yenilmezlik ünvanını koruyan Joe Frazier'ı ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazanmış, 1974'te Muhammed Ali'ye karşı ilk profesyonel mağlubiyetini alana dek kemerini iki kez muhafaza etmişti.

        George Foreman, 1997'de 48 yaşında emekli olana kadarki profesyonel kariyerinde 76 galibiyet (68 nakavt) ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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