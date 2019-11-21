Efsane cuma indirimleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dünya genelinde Black Friday olarak başlatılan ülkemizde ise Efsane Cuma olarak gerçekleşen alışveriş sezonu bugünden başladı. Yüzlerce marka ve online alışveriş siteleri her yıl olduğu gibi bu yılda birçok ürünlerinde inanılmaz indirime gitti. Erkek - Kadın kıyafetlerinden, ev eşyaları ve teknolojik aletler dudak uçuklatan indirime girdi. İşte efsane cuma indirimleri listesi

HEPSİBURADA'YA YOĞUN TALEP

Hepsi Burada alışveriş sitesi efsane cuma indirimlerini başlatmasının ardından siteye ulaşılamama problemi yaşandı.



EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Her firma, bu alışveriş çılgınlığı kapsamında farklı tarihlerde ve farklı şekillerde çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bazı firmalar Muhteşem Cuma indirimlerini 29 Kasım tarihinden 1 hafta önce başlarken, bazı firmaların ise yalnızca 29 Kasım tarihinde kampanya uygulamasına gitmesi bekleniyor. Kasım ayı sonu itibari ile indirimler sona erecek.

EFSANE CUMA İNDİRİMİ HANGİ MAĞAZALARDA VE ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Efsane Cuma indirimleri hem internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitelerinde hem de AVM veya cadde mağazalarında geçerli olacak. Kampanyalardan faydalanarak satın alınabilecek fırsat grubu ise teknoloji ürünleri olarak tanımlanıyor. Markalar tarafından paylaşılan indirim oranlarına bakıldığında, Efsane Cuma indirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde yapılacak alışverişleri çok daha uyguna getirmek mümkün. Bununla beraber giyim, ev ekonomisi, bahçe malzemeleri, kişisel kozmetik ürün gruplarında da indirim yapılıyor.