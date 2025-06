Efsanevi Tour de France ruhu ikinci kez Türkiye’de!

Tour de France’ın ikonik yarış atmosferini İstanbul’un eşsiz coğrafyasıyla ikinci kez buluşturacak L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak. Bisikletçiler Avrupa ve Asya kıtaları arasında uzanan parkurda, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde unutulmaz bir bisiklet deneyimi yaşayacak.

Tour de France’ın Dünya Çapındaki Amatör Formatı L’Étape, Küresel Bisiklet Tutkusunu Buluşturuyor

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France, bu yıl 112. kez bisiklet tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Tour de France’ın uluslararası formatı olan L’Étape, ilk kez 1993 yılında Fransa ile İspanya arasındaki Pireneler’de düzenlendi. Amatör bisikletçilere, profesyonel sporcularla aynı parkurda pedal çevirme fırsatı sunarak büyük ilgi gören organizasyon, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. Bugün dünyanın dört bir yanında düzenlenen L’Étape yarışları, her yıl elli bini aşkın sporseveri aynı tutkuda buluşturuyor.

ABD’den İrlanda’ya, Danimarka’dan Polonya’ya, Türkiye’den Yunanistan’a dünyanın en güzel 20 şehrinde Tour de France uzmanları tarafından tasarlanan rotalarda düzenlenen organizasyonun İstanbul etabının hazırlıkları devam ederken, basın lansmanı Sepetçiler Kasrı’nda düzenlendi.

L’Étape Türkiye by Tour de France’ın detayları, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, SPX CEO’su Barış Andırınlı, L’Étape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas ve L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu’nun katılımıyla Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın destekleriyle, Visa ve Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunda 78 Event organizasyonu ile düzenlenecek L’Étape Türkiye by Tour de France 2025, dünyanın dört bir yanından bisikletçileri İstanbul’da ağırlayacak. Hem amatör hem de profesyonel sporcular, İstanbul’un manzaraları eşliğinde pedal çevirerek zorlu ama keyifli parkurlarda performanslarını test edebilecek.