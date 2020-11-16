EFT ücretleri ne kadar olacak? Soruları para transferlerini internet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı ortadan kalkıyor. Bunun üzerine EFT ücretlerinde de yüzde 50 oranında artırılma yapıldı.

EFT ÜCRETLERİ NE KADAR?



Banka ücret ve komisyonlarına 1 Mart itibarıyla sınırlama getirilmişti. Buna göre; 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırılmıştı. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyor.

EFT SAATLERİNİ GEÇİRİRSENİZ YÜZDE 50 ZAMLI ÖDERSİNİZ

EFT işleminin saat 16.00’dan sonra yapılması durumunda bu ‘geç EFT’ olarak tanımlanıyor. Her bankanın geç EFT saat dilimi farklılık gösteriyor. Bazı bankalarda 16.00-17.00 arası bazılarında ise 16.00-17.15 veya 16.30-17.30 arasında olabiliyor. İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00’dan önceki tarifeden yüzde 50 daha fazla ödüyor. Yani 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması, IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 1.000 TL’ye kadar para transferi yapılmasına imkan sağlayacak.

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.

Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

HANGİ BANKALAR FAST'I KULLANACAK?

Türkiye İş Bankası, TCMB’nin 18 Aralık 2020’den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST sisteminde “Kolay Adres” ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacağını duyurdu.

1000 TL'YE KADAR

1.000 TL’ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubesi kanalıyla yapılabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; “Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek'' dedi.

Para transferindeki bu kolaylığın uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracağını belirten ''Şimşek Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek. Bireysel müşterilerimiz 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubemiz üzerinden cep telefonu ve e-posta gibi Kolay Adres bilgilerini tanımlayabilmeye başladılar, yakın zamanda ticari müşterilerimiz de bu uygulamayı kullanabilecekler. Kolay Adres ile para transferleri ise Fonların Anlık ve Sürekli Transferi’nin hayata geçmesi ile başlayacak.” diye konuştu.

'HIZLI VE KOLAY'

Akbank da Merkez Bankası’nın 8 Ocak itibariyle sunacağı FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması ile müşterilerinin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapılmasına imkan sağlayacağını bildirdi. Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal yaptığı açıklamada “Müşterilerimiz Akbank dijital kanallarından, güvenli bir şekilde ve saniyeler içerisinde Kolay Adres tanımlamalarını yapabiliyor. 8 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kolay Adres ile para transferi işlemlerini 7/24, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilikçi uygulama ile artık para transferleri için uzun IBAN numarasını paylaşma, kopyalamaya çalışma gibi zorluklar ortadan kalkıyor. Ödeme ekosisteminde başlayacak bu yeni dijital dönemde bizler de müşterilerimize tüm bu kolaylıkları Akbank dijital kanallarından sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.