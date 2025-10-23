Ege Aydan: Sinemada tekme attım

BloombergHt'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Ege Aydan oldu. Aydan, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

"ÇOCUKLARIM BANA HİÇ 'BABA' DEMEDİ"

Ege Aydan sözlerine şöyle başladı; "Oğlumun her şeyiyle ilgileniyordum. Hiçbir zaman kopamadım. Büyüdü, kocaman adam oldu, hâlâ ben ilgileniyorum. Bir kavgayla evden ayrıldı. Ondan sonra 'İyi ki gitmiş' dedim. Çocuklarımızı ne kadar erken hayata kavuşturursak o kadar erken büyüyorlar."

Ege Aydan, daha sonra "Oğlum da kızlarım da bana 'Baba' demediler. Küçüklüklerinden bu yana 'Ege' diyorlar. Hiç 'Baba' demediler" ifadelerini kullandı.

"SİNEMADA İNSANLARI TEKMELEDİM"

Ayrıca sinemada telefonuyla ilgilenenlere çok sinirlendiğini söyleyen Ege Aydan, beklenmedik bir itirafta bulundu. Aydan; "Sinemada cep telefonuyla oynayan insanları tekmeledim. Gerçekten koltuğuna tekme attım. Bu büyük bir saygısızlık olarak geliyor" dedi.