Ege'de deprem için iki farklı senaryo

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, kenti ve çevresini etkileme olasılığı bulunan karada ve denizdeki faylara ilişkin bilgi verdi.

Son 20 yıllık sürece değinen Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Sadece İzmir özelinde değil, Ege yani Türkiye'nin batı kıyılarında 2002 ve 2004'te başlayan bir süreç var. Gökova Körfezi'nde bir deprem fırtınasıyla başlayarak, 2017'de Bodrum'da sürüp 2020'de bildiğiniz gibi İzmir depremi ve 2022'de Buca depremleriyle kuzeye taşınan bir hareketlilik söz konusu. Bu da özellikle kuzeyde deprem beklediğimiz faylar üzerindeki stresin de artmasına neden oluyor. Bu durumdan her fay, eşit miktarda etkilenecek anlamına gelmiyor" diye konuştu. REKLAM

"İZMİR'DE 6'NIN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK 25'E YAKIN FAY VAR" Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, hangi fayların nasıl etkilendiğini yaptıkları çalışmalarla az çok ortaya çıkardıklarını vurgulayan Doç. Dr. Sümer, "Şimdi hangi faylar tehlikeli? Öncellikle ilk önce tehlikesiz olanlardan bahsedelim. İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fay var. Gülbahçe Fayı, Yağcılar Fayı, Tuzla Fayı'nın güney segmenti gibi faylar deprem üretmişler, tarihsel dönemlerde. Yani 1389, 1040 gibi, MS 47 gibi. En son 1992'de Doğan Bey'de yaşadığımız deprem gibi. 2005'te özellikle Gülbahçe'nin güneyinde yaşadığımız 5.9'luk depremler gibi. Bu faylarda deprem tekrarlama periyoduna baktığımızda rahat faylar olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Ege'nin tamamına baktığımızda, buradaki fayların 1500 ila 2 bin yılda bir, 7'ye yakın bir deprem ürettiğini gösteriyor. Gülbahçe Fayı, Yağcılar Fayı, Tuzla Fayının güney segmentinde deprem olmuş, o nedenle orada çok büyük deprem riski beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM

İZMİR FAYINA İŞARET ETTİ İzmir Fayına dikkat çeken Doç. Dr. Ökmen Sümer, "İzmir fayında 2 senaryomuz var. İzmir, son büyük depremini 1688 yılında yaşadı. Ama hangi fayda olduğunu bilmiyoruz. Bu deprem eğer İzmir Fayı'nın Balçova segmentinde meydana geldiyse ya da Pınarbaşı segmentiyle beraber ikisini beraber etkilediyse, o zaman İzmir Fayı özelinde rahatız demektir. Eğer 1688 depremi, Uzunada Fayı'nda olduysa, İzmir Fayı'nın zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu fayda tespit edilen son deprem, 1510 yıl önce, 178 yılında. Dolayısıyla İzmir Fayı'na dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.