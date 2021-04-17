Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 18:16'da Muğla açıklarında 5.30 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 18:16'da Muğla açıklarında 5.30 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37 kilometre olarak ölçüldü.
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