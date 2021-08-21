Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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