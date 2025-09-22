Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
Giriş: 22.09.2025 - 04:57 Güncelleme: 22.09.2025 - 04:57
Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
DHA'nın AFAD Deprem Dairesi'nden aktardığı verilere göre, yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
