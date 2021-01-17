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Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Ege Kökenli'nin dizileri ve filmleri

Menajerimi Ara dizisine her hafta televizyon, sinema ve müzik dünyasından pek çok isim konuk oluyor. STAR TV ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelen yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan isimlerden biri de Ege Kökenli oldu. Ege Kökenli kimdir ve nerelidir? Ege Kökenli kaç yaşında? İşte Ege Kökenli dizileri ve filmleri

Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Ege Kökenli'nin dizileri ve filmleri

Ege Kökenli'nin hayatı ve dizileri sosyal medyada merak konusu oldu. Bu akşam, Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümüne konuk oyuncu olarak katılacak olan Ege Kökenli araştırılıyor. Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Ege Kökenli'nin dizileri ve filmleri

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli 1993 yılında Kırklareli’nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.

Eğitimini Haliç Üniversitesinde Konservatuar eğitimi alarak tamamlamıştır.

EGE KÖKENLİ SEVGİLİSİ KİM?

Ege Kökenli, yaklaşık 4 yıldır Lior Ahituv ile aşk yaşıyor.

EGE KÖKENLİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Televizyon
YılAdıRol
2004-2007En İyi ArkadaşımEce
2006Anadolu KaplanıGizem
2010Öğretmen KemalPeri
2011-2012Yahşi CazibeItır Kükreyen
2013ÇalıkuşuMari Pırlantacıyan
2014ÇiçekDefne
2015Güneşin KızlarıMelisa Taşkıran
2015-2016Asla VazgeçmemYaren Kozan
2017Kalp AtışıDr. Bahar Tunç
2019Yasak ElmaYağmur
2019Benim Tatlı YalanımAylin Tunç
2020-günümüzKefaretNil
Sinema
YılAdıRolNot
2014Karanliktan SonraKısa film
2017Taksim Hold’emSeda
2019Aykut EnişteNurhanSinema filmi
2020Son ŞakaAyşenSinema filmi

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