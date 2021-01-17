Ege Kökenli'nin hayatı ve dizileri sosyal medyada merak konusu oldu. Bu akşam, Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümüne konuk oyuncu olarak katılacak olan Ege Kökenli araştırılıyor. Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Ege Kökenli'nin dizileri ve filmleri

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli 1993 yılında Kırklareli’nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.

Eğitimini Haliç Üniversitesinde Konservatuar eğitimi alarak tamamlamıştır.

EGE KÖKENLİ SEVGİLİSİ KİM?

Ege Kökenli, yaklaşık 4 yıldır Lior Ahituv ile aşk yaşıyor.

EGE KÖKENLİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ