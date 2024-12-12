Ege Üniversitesi 172 personel alımı yapıyor! 2024 Ege Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Ege Üniversiresi Rektörlüğü 172 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 12 Aralık Perşembe bugün başladı ve 25 Aralık tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri e-Devlet Kapısı veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları işleme alınmayacak. Peki, Ege Üniversitesi 172 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte 2024 Ege Üniversitesi personel alımı başvuru ekranı...
Ege Üniversitesi 172 sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu alım için başvuru süreci bugün başladı ve 26 Aralık’ta sona erecek. Rektörlük tarafından yayımlanan ilanda alımların 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacağı belirtildi. Lisans mezunlarının KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarının KPSSP94 türünde puanı bulunması gerekiyor. Peki 2024 Ege Üniversitesi 172 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Ege Üniversitesi personel alımı başvuru ekranı (e-Devlet/Kariyer Kapısı)…
EGE ÜNİVERSİTESİ 128 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ege Üniversitesi çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 172 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:
‘’Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.’’
İlana göre, Ege Üniversitesi personel alımı başvuruları, 12 Aralık Perşembe günü itibarıyla başladı ve 25 Aralık saat 23.59’da sona erecek.
EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe alım” hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden alınacaktır.
Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.
Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
İSTENEN BELGELER
Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak olan adayların başvuru tarihi itibariyle alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur seçeneği kullanılmalıdır.) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” alanındaki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak
5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek
7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
8) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonları için aranılan genel şartlara ilave olarak;
a) Açık ve kapalı alanda temizlik, düzenleme ve evrak teslimi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak
b) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak
c) Bir Yükseköğretim Kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak
d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 (Otuz) yaşından gün almamış olmak
9) Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı: Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak
10) 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyi için KPSSP94 türünde puanı bulunmak.
Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.