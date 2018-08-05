Egersunds - Valerenga B maç önü

Egersunds ve Valerenga B, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Egersunds 20 puanla 6. sırada, Valerenga B 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Egersunds , son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valerenga B, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 611 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Egersunds kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Valerenga B sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Egersunds önceki hafta Valerenga B mücadelesinde 2-0 yenildi.

Valerenga B ise Egersunds karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Egersunds , bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Egersunds , kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Valerenga B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Valerenga B, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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