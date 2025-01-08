EgeYapı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?
EgeYapı halka arz kapsamında 6-7-8 Ocak tarihleri arasında 15 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, EgeYapı GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. EgeYapı GYO halka arz büyüklüğü 918 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "EgeYapı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?" İşte EgeYapı GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
EgeYapı GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde halka arz edildi. Halka açıklık oranı yüzde 30,60 olan EgeYapı GYO halka arzında toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtılacak. Peki, "EgeYapı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? EgeYapı GYO ne zaman işlem görecek?" İşte EgeYapı GYO’nun “EGEGY” hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...
EGEYAPI AVRUPA GYO TALEP TOPLADI!
Firma, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
EGEYAPI AVRUPA GYO HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi.
EGEYAPI AVRUPA GYO LOT MİKTARI
Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).
700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).
2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).
EGEYAPI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EgeYapı GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Armada Gıda halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
EGEYAPI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
EgeYapı GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.