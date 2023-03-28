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Haberler Sağlık eGFR Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? eGFR Düşüklüğü Belirtileri
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eGFR nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? eGFR düşüklüğü belirtileri

eGFR böbreklerin çalışma düzeyine ışık tutan bir parametredir. Peki eGFR neden olur? eGFR normal değeri kaç olmalıdır? işte merak edilen eGFR parametresi ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizle için araştırdık.

eGFR Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? eGFR Düşüklüğü Belirtileri
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eGFR, "Estimated Glomerular Filtration Rate" olarak bilinen ve böbrek fonksiyonlarını değerlendiren bir testtir. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR), böbreklerin ne kadar etkili bir şekilde kanı süzdüğünü gösterir. eGFR yaş, cinsiyet ve serum kreatinin düzeyi gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanır. Peki eGFR normal değeri kaç olmalı? eGFR düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tüm bunların cevaplarını sizler için araştırdık.

eGFR Nedir?

eGFR, "Estimated Glomerular Filtration Rate" yani tahmini glomerüler filtrasyon hızı olarak adlandırılır ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kritik rol oynayan bir testtir. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR), böbreklerin kanı ne kadar etkili bir şekilde süzdüğünü ve vücuttan atık maddelerin ne kadar hızlı uzaklaştırıldığını gösterir. Bu değer, böbrek sağlığının göstergesi olarak kullanılır ve böbrek hastalıklarının erken evrelerinde teşhis ve takip süreçlerinde önemlidir.

eGFR, yaş, cinsiyet, serum kreatinin düzeyi ve bazen ırk gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanır. Kreatinin, kaslarda bulunan bir protein olan kreatin fosfatın parçalanmasıyla oluşan bir atık maddesidir. Böbrekler normal işlevlerini yerine getirdiğinde, kanda kreatinin seviyeleri sabit kalır. Böbrek fonksiyonlarında herhangi bir bozulma olduğunda, kreatinin seviyeleri artar ve eGFR değeri düşer. Bu nedenle, eGFR değeri ve serum kreatinin düzeyi arasında ters bir korelasyon bulunmaktadır.

Doktorlar, hastaların böbrek sağlığını değerlendirmek için eGFR testini kullanarak, böbrek hastalığının olası nedenlerini belirleyebilir, böbrek hasarının şiddetini ve hastalığın ilerlemesini takip edebilir ve uygun tedavi yaklaşımlarını planlayabilirler.

eGFR Normal Değeri Kaç Olmalı?

eGFR normal değeri, yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Genellikle, sağlıklı bir bireyin eGFR değeri 90-120 mL/dak/1.73 m^2 arasında olmalıdır. Ancak, yaş ilerledikçe eGFR değeri düşebilir. Özellikle 60 yaş üzeri bireylerde, eGFR değeri 60-89 mL/dak/1.73 m^2 arasında kabul edilebilir.

eGFR Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

eGFR düşüklüğü, böbrek fonksiyonlarında azalmanın bir göstergesi olup doğrudan kanserle ilişkili değildir. Ancak, bazı böbrek hastalıkları ve kanser türleri nedeniyle böbrek fonksiyonları etkilenebilir ve eGFR düşebilir. Bu nedenle, eGFR düşüklüğü durumunda bir doktora başvurarak detaylı değerlendirmeler yapılmalıdır.

eGFR Düşüklüğü Belirtileri

eGFR düşüklüğünün belirtileri, düşüşün şiddetine ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Genel belirtiler şunları içerebilir:

  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Nefes darlığı
  • Ayak ve bacaklarda şişme
  • İştahsızlık ve kilo kaybı
  • Bulantı ve kusma

eGFR Düşüklüğü Neden Olur?

eGFR düşüklüğüne yol açan birçok faktör vardır. Bunlar arasında böbrek hastalıkları, böbrek hasarı, yüksek tansiyon, diyabet, idrar yolu enfeksiyonları ve yaşlanma süreci yer alır. Ayrıca, bazı ilaçlar ve kanser tedavileri de böbrek fonksiyonlarını etkileyerek eGFR değerinin düşmesine neden olabilir.

eGFR Düşüklüğü Ne Demek?

eGFR düşüklüğü, böbrek fonksiyonlarında azalma olduğunu gösterir ve böbreklerin kanı süzme yeteneğinin azaldığı anlamına gelir. Bu durum, böbreklerin vücuttan atık maddeleri ve fazla sıvıyı etkili bir şekilde uzaklaştıramadığına işaret eder. eGFR düşüklüğü, böbrek hastalıklarının erken teşhisinde önemli bir rol oynar ve tedavi sürecini yönlendirebilir, böylece hastalığın ilerlemesinin önüne geçilebilir veya yavaşlatılabilir.

eGFR değeri düşük olan bireyler, doktorlarıyla düzenli olarak görüşmeli ve böbrek sağlığını korumak için gerekli yaşam tarzı değişikliklerini ve tedavileri uygulamalıdır. Bu yaşam tarzı değişiklikleri arasında, tuz ve protein alımının azaltılması, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması, yeterli sıvı alımı ve sigara içilmemesi gibi önlemler bulunmaktadır. Ayrıca, doktorlar genellikle yüksek tansiyon ve diyabet gibi böbrek hastalığının ilerlemesine katkıda bulunan durumların kontrol altında tutulmasını önerirler.

Düşük eGFR değerine sahip hastalar, böbrek fonksiyonlarını desteklemek ve böbrek hasarını önlemek veya yavaşlatmak için doktorları tarafından önerilen ilaç tedavilerine de uymalıdır. Bu ilaçlar, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri gibi böbrekleri koruyucu özelliklere sahip ilaçları içerebilir. Hastaların böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak izlemesi ve doktorlarıyla iş birliği içinde olması, böbrek sağlığı için en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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