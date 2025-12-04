Eğirdir - Isparta kaç kilometre? Eğirdir - Isparta arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Eğirdir ile Isparta arasındaki güzergah, hem göl kıyısındaki manzarası hem de kısa mesafesiyle bölgenin en çok kullanılan rotalarından biri. Günlük ulaşımda da hafta sonu planlarında da sıkça tercih edilen bu yol hakkında en çok merak edilen ise iki nokta arasındaki gerçek mesafe ile yolculuğun ne kadar sürdüğü. İşte, Eğirdir - Isparta yol durumu hakkında merak edilenler…
Isparta’nın sakinliğiyle bilinen Eğirdir ilçesi, hem yerli turistlerin hem de bölge halkının sık sık yolculuk yaptığı güzergahların başında geliyor. Göl manzarası, doğa sporları ve yaz-kış ilgi gören atmosferiyle Eğirdir, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu yüzden “Eğirdir - Isparta kaç kilometre ve Eğirdir - Isparta arası yolculuk ne kadar sürer?” soruları özellikle hafta sonu planı yapanların ilk merak ettiği detaylardan biri oluyor.
EĞİRDİR - ISPARTA KAÇ KİLOMETRE?
Eğirdir - Isparta kaç kilometre sorusunun yanıtı, kullanılan güzergaha göre çok küçük değişiklikler gösterse de ortalama 35 kilometre olarak biliniyor. İlçe ile şehir merkezi arasındaki bu kısa mesafe, özellikle iş ve okul trafiği açısından bölge halkı için büyük avantaj sağlıyor.
Güncel yol verilerine göre Isparta’dan Eğirdir’e D685 karayolu üzerinden tek bir hatla ulaşım mümkün. Bu güzergah aynı zamanda göle paralel ilerlediği için hem sürüş konforu hem de manzara açısından tercih edilen rota olma özelliğini taşıyor. Ölçülen 34-36 km arası değişen mesafe, trafik yoğunluğu düşük saatlerde çok daha hızlı kat edilebiliyor.
EĞİRDİR - ISPARTA MESAFE NE KADAR? ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Eğirdir - Isparta mesafe ne kadar diye merak edenler için asıl belirleyici unsur, şehrin hangi noktasından çıkış yapıldığıdır. Isparta merkezden başlayan hesaplamalarda mesafe 35 km iken; Süleyman Demirel Üniversitesi bölgesi, Batıkent veya Antalya yolu tarafından hareket edenler için bu uzaklık birkaç kilometre daha artabiliyor.
Bölgedeki yolların tamamı asfalt ve düzgün olduğundan yolculuk sırasında ciddi bir zorlukla karşılaşılmıyor. Ayrıca özellikle yaz aylarında tarımsal hareketlilik artınca yol üzerinde hafif araç yoğunlukları oluşabiliyor. Alternatif olarak Kovada yönüne doğru uzanan yol kesimleri daha çok doğal alanlara geçiş için kullanıldığından, şehir içi ulaşımda genellikle D685 ana güzergahı tercih ediliyor.
EĞİRDİR - ISPARTA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Eğirdir - Isparta ne kadar sürede gidilir sorusunun en net cevabı, yol durumu ve trafiğe bağlı olarak 30 ila 40 dakika aralığında değişiyor. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam dönüş saatlerinde süre 5-10 dakika uzayabiliyor.
Bölgedeki yol yapısı oldukça düz ilerlediği için ortalama hız 70-80 km/s seviyesinde tutulabiliyor. Ancak yazın göl yolunda bisiklet sporcuları, yürüyüş grupları ve tur araçlarının bulunması hızın zaman zaman düşmesine yol açabiliyor. Yağışlı ve sisli havalarda ise göl çevresinde görüş hafif azalabildiğinden dikkatli sürüş öneriliyor.
EĞİRDİR - ISPARTA ARASI ULAŞIM OLANAKLARI
Sadece özel araç değil, toplu taşıma seçenekleri açısından da zengin bir hat bulunuyor. Isparta’dan Eğirdir’e düzenli olarak yarım saatte bir dolmuş kalkıyor. Bu yolculuklar genellikle 40-45 dakika sürüyor ve şehir içi trafiğine göre değişiklik gösterebiliyor. İlçeden Isparta’ya dönüş seferleri ise sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar devam ediyor.
Ayrıca turizm sezonunda göl kıyısındaki oteller ve kamp alanları için ek servis hatları da işletilebiliyor. Trekking, bisiklet ve doğa sporları kulüplerinin hafta sonu programlarında bu rota sıkça kullanıldığı için dönemsel yoğunlukların yaşandığı biliniyor.
EĞİRDİR - ISPARTA YOLCULUĞUNDA DİKKAT EDİLECEKLER
Her ne kadar mesafe kısa ve yol yapısı rahat olsa da göl yolu bölümünde gece sürüşünde dikkatli olmak gerekiyor. Isparta iklimi kırsal kesimlerde serinliğini hızlı hissettirdiğinden yaz akşamlarında bile hafif sis görülebiliyor. Bunun yanında, tarım araçları ve traktör trafiği zaman zaman sürüş temposunu etkileyebiliyor.
Yol üzerinde dinlenme noktaları sınırlı olsa da göl kıyısındaki bazı tesisler, özellikle yaz aylarında çay-kahve molası için tercih ediliyor. Manzara sevenler için bu kısa yolculuk bile fotoğraf molası vermeye değer güzellikler sunuyor.