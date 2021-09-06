AKASYA ASLI TÜRKMEN

Okulun ilk günü... İşte şimdi gerçekten okullu oldun Pera. Her şeyin farkındasın. Sünger gibi çekiyorsun öğrendiklerini. Beş yaşına girmek üzeresin ve bu sene ne öğrenirsen işte hayatını onun üzerine inşa edeceksin. Dünyayı önüne sermek istiyorum. Eminim her ebeveynin isteği bu yönde. Belki de sana verebileceğim en güzel şey seçme özgürlüğü olacak. Rahat ol. İhtiyacın olduğunda yanındayım. Asla üstünde, önünde, karşında olmayacağım. Hayallerimi değil, hayallerini gerçekleştir canım kızım.