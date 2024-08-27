Eğlence, kültür ve sanata devam

7 bin kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da maraton, 1 Eylül'de Pop müziği bir zaman makinesinde yorumlaması ile tanınan müzik kolektifi Postmodern Jukebox ile başlayacak.

3 Eylül'de Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, 6 Eylül'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve 7 Eylül'de Türk pop müziğin yıldız ismi Hande Yener Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak. 8 Eylül'de unutulmaz şarkılarıyla Serdar Ortaç, 13 Eylül'de başarılı grup Dolu Kadehi Ters Tut ve 14 Eylül'de yeni sahne konsepti 'Erol Evgin'le Dans Et'le Erol Evgin konser maratonuna devam edecek. 18 Eylül'de eğlenceli sahnesiyle Şevval Sam, 20 Eylül'de şarkıları ve yorumuyla son döneme damga vuran Melike Şahin, 21 Eylül'de tüm zamanların en iyi Dj'lerinden Carl Cox ve 29 Eylül'de Türk popunun yıldız ismi Kenan Doğulu Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

REKLAM TİYATRO DANS VE MÜZİK Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatro oyunları, müzikal ve dans gösterileriyle eğlence katlanacak. 5 Eylül'de şöhreti sınırları aşan Anadolu Ateşi, 16 Eylül'de Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı, 19 Eylül'de etkileyici hikayesiyle Hamiyet Müzikal, 25 ve 30 Eylül'de Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin yer aldığı kadrosuyla Aydınlıkevler Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

BEYNELMİLEL BİR BULUŞMA Beynelmilel Bir Buluşma isimli etkinlikle Selda Bağcan, Kym Mazelle, Kum ve Dj Artemis 28 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da, farklı müzik tarzlarının ve kültürlerin buluştuğu sıra dışı bir buluşmaya imza atacak.