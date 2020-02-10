Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr



Beşiktaş'taki çalışanların da arasında bulunduğu 5 kişiyi tokatlayan Şahin Ş. hakkındaki savcılık soruşturması tamamladı. Şahin Ş. hakkında 12 yıla kadar hapis talep edildi.



MEKÂNIN BULUNDUĞU MÜLK SAHİBİ

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Şahin Ş.'nin Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanının bulunduğu yerin mülk sahibi olduğu burayı işletmediği belirtildi.

YAŞANAN OLAY ANLATILDI

Şüpheli Şahin Ş.'nin olay günü akşam saatlerinde işletmeye gelerek çalışanlardan Gaye A. ve o an yanında bulunan Enver D.'ye saldırdığı ve darp ettiği öne sürüldü. Aynı zamanda iki şikâyetçiye "Hepinizi öldürürüm. S…. gidin" şeklinde hakaret ve tehditte bulunduğu öne sürülen iddianamede, şüphelinin aynı işletmede alışan Cihan P.'yi ittirerek tokat atarak darp ettiği, çalışan Mustafa D.'ye hakaret ettiği öne sürüldü. Şüphelinin ayrıca işletmede bulunan Özgür A., isimli bir müşteriye de tokat atarak darp ettiği ileri sürüldü.

BASİT YARALAMA SUÇUNU İŞLEDİ

İddianamede, şüpheli Şahin Ş.'nin ifadesinde olay günü şikâyetçi Gaye ve Özgür'e tokat attığını beyan ederek tevilli ikrarda bulunduğu, kamera görüntüleri ve şüpheli Şahin'in ikrarı Cihan ve Enver'e karşı basit yaralama suçlarını işlediği öne sürüldü.

CD ÇÖZÜMLERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, CD izleme ve tutanaklarda, şüphelinin müşteki Enver'in yanına gelerek tokat attığı, daha sonra müşteki Gaye'nin yanına giderek tokat attığı, ardından bir kez daha tokat attığı, ardından sinirli bir şekilde müşteki Gaye'nin saçından tutarak savurduğu öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Şahin Ş.'nin ayrıca müşteki Mustafa D. ve müşteki Özgür A.'ya da tokat attığının görüldüğü anlatıldı.

12 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Şüpheli Şahin Ş.'nin, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.