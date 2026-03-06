Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem EGM'den yetkisiz plakaya 14 bin TL ceza

        EGM'den yetkisiz plakaya 14 bin TL ceza

        Emniyet Genel Müdürlüğü, "APP plaka" tartışmalarına açıklık getirdi. Ölçüye uymayan plakalara 4.000 TL, yetkisiz üretilen plakalara ise 14.000 TL ceza, 30 gün trafikten men ve ehliyete el koyma uygulanacak; resmi belgede sahtecilikten hapis yolu da açık...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 20:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        APP plakaya ağır ceza
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen uygulamaya ilişkin artan tartışmalar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, yönetmelikteki nitelik ve ölçülere uymayan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 TL idari para cezası kesiliyor. Bu düzenleme 2016’dan beri yürürlükte bulunuyor.

        TEKRARDA CEZALAR KADEMELİ ARTIYOR

        Açıklamada, “APP plaka” olarak adlandırılan plakanın esas sorununun ölçü değil, yetkili kuruluşlarca basılmamış ve resmi mühür ile güvenlik unsurlarını taşımayan “yetkisiz plaka” olduğu vurgulandı. Bu tür plakaları takan veya kullananlara 14.000 TL ceza uygulanıyor, sürücü belgesi 30 gün geri alınıyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi uyarınca “resmi belgede sahtecilik”ten 2 ila 5 yıla kadar hapis cezası öngörülen adli süreç de işletilebiliyor. Tekrarda cezalar kademeli artıyor.

        VATANDAŞLARA TESCİL UYARISI

        EGM, yaptırımların amacının cezalandırmadan ziyade trafik güvenliği ve kamu düzenini sağlamak olduğunu belirterek, vatandaşların yalnızca yetkili kuruluşlarca basılmış, mevzuata uygun tescil plakalarını kullanmaları çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vaşak ailesi dron ile görüntülendi

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde karlı arazide dolaşan vaşak ailesi dronla görüntülendi. (DHA)

        #EGM
        #APP plaka ceza
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu