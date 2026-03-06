EGM'den yetkisiz plakaya 14 bin TL ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen uygulamaya ilişkin artan tartışmalar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, yönetmelikteki nitelik ve ölçülere uymayan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 TL idari para cezası kesiliyor. Bu düzenleme 2016’dan beri yürürlükte bulunuyor.

TEKRARDA CEZALAR KADEMELİ ARTIYOR

Açıklamada, “APP plaka” olarak adlandırılan plakanın esas sorununun ölçü değil, yetkili kuruluşlarca basılmamış ve resmi mühür ile güvenlik unsurlarını taşımayan “yetkisiz plaka” olduğu vurgulandı. Bu tür plakaları takan veya kullananlara 14.000 TL ceza uygulanıyor, sürücü belgesi 30 gün geri alınıyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi uyarınca “resmi belgede sahtecilik”ten 2 ila 5 yıla kadar hapis cezası öngörülen adli süreç de işletilebiliyor. Tekrarda cezalar kademeli artıyor.

VATANDAŞLARA TESCİL UYARISI

EGM, yaptırımların amacının cezalandırmadan ziyade trafik güvenliği ve kamu düzenini sağlamak olduğunu belirterek, vatandaşların yalnızca yetkili kuruluşlarca basılmış, mevzuata uygun tescil plakalarını kullanmaları çağrısında bulundu.